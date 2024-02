El océano subterráneo de Titán (la luna más grande de Saturno) es muy probablemente un entorno no habitable, debido a la falta de aminoácidos en su hipotético océano subterráneo.

Un nuevo estudio concluye que esto puede aplicarse a otras lunas heladas con océanos bajo su superficie, lo que enfría las posibilidades de encontrar vida en el Sistema Solar más allá de la Tierra.

Se cree que Titán tiene un océano debajo de su superficie helada que tiene más de 12 veces el volumen de los océanos de la Tierra. "La vida tal como la conocemos aquí en la Tierra necesita agua como disolvente, por lo que los planetas y lunas con mucha agua son de interés cuando se busca vida extraterrestre", explica la autora del nuevo estudio, la astrobióloga Catherine Neish, miembro del Instituto para la Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Western Ontario.

En el estudio, publicado en la revista Astrobiology, Neish y sus colaboradores intentaron cuantificar la cantidad de moléculas orgánicas que podrían transferirse desde la superficie rica en materia orgánica de Titán a su océano subterráneo, utilizando datos de los cráteres de impacto.

Los cometas que impactaron en Titán a lo largo de su historia han derretido la superficie helada de la luna, creando charcos de agua líquida que se han mezclado con la materia orgánica de la superficie. El derretimiento resultante es más denso que su corteza helada, por lo que el agua más pesada se hunde a través del hielo, posiblemente hasta el océano subterráneo de Titán.

Utilizando las tasas supuestas de impactos en la superficie de Titán, Neish y sus colaboradores determinaron cuántos cometas de diferentes tamaños chocarían contra Titán cada año a lo largo de su historia. Esto permitió a los investigadores predecir el caudal de agua que transporta sustancias orgánicas que viajan desde la superficie de Titán hasta su interior.

Neish y el equipo descubrieron que el peso de la materia orgánica transferida de esta manera es bastante pequeño, no más de 7.500 kg/año de glicina, el aminoácido más simple, que forma las proteínas en la vida. Esta es aproximadamente la misma masa que la de un elefante africano macho. (Todas las biomoléculas, como la glicina, utilizan carbono, un elemento, como columna vertebral de su estructura molecular).

"Un elefante por año de glicina en un océano de 12 veces el volumen de los océanos de la Tierra no es suficiente para sustentar la vida", afirmó Neish. "En el pasado, la gente a menudo suponía que el agua es sinónimo de vida, pero ignoraban el hecho de que la vida necesita otros elementos, en particular el carbono".

Mal augurio para otras lunas heladas

Otros mundos helados (como las lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes, y la luna de Saturno, Encelado) casi no tienen carbono en sus superficies, y no está claro cuánto podría obtenerse de sus interiores. Titán es la luna helada más rica en materia orgánica del sistema solar, por lo que si su océano subterráneo no es habitable, no augura nada bueno para la habitabilidad de otros mundos helados conocidos.

"Este trabajo muestra que es muy difícil transferir el carbono de la superficie de Titán a su océano subterráneo; básicamente, es difícil tener tanto el agua como el carbono necesarios para la vida en el mismo lugar", dijo Neish.

A pesar del descubrimiento, todavía queda mucho más por aprender sobre Titán y, para Neish, la gran pregunta es: ¿de qué está hecho?

Neish es co-investigadora del proyecto Dragonfly de la NASA, una misión espacial planificada para 2028 para enviar un helicóptero robótico (dron) a la superficie de Titán para estudiar su química prebiótica, o cómo se formaron y autoorganizaron los compuestos orgánicos para el origen de la vida en la Tierra y más allá.

"Es casi imposible determinar la composición de la superficie rica en materia orgánica de Titán observándola con un telescopio a través de su atmósfera rica en materia orgánica", dijo Neish. "Necesitamos aterrizar allí y tomar muestras de la superficie para determinar su composición".

Hasta la fecha, sólo la misión espacial internacional Cassini-Huygens de 2005 ha logrado hacer aterrizar con éxito una sonda robótica en Titán para analizar muestras. Sigue siendo la primera nave espacial en aterrizar en Titán y el aterrizaje más lejano de la Tierra jamás realizado por una nave espacial.

"Incluso si el océano subterráneo no es habitable, podemos aprender mucho sobre la química prebiótica en Titán y en la Tierra, estudiando las reacciones en la superficie de Titán", dijo Neish. "Realmente nos gustaría saber si allí se producen reacciones interesantes, especialmente cuando las moléculas orgánicas se mezclan con el agua líquida generada en los impactos".