La lucha por el título mundial de MotoGP entra en su esprint final este fin de semana en el Gran Premio de Malasia, antepenúltima prueba de la temporada, con Francesco Bagnaia (Ducati) y Jorge Martín (Ducati-Pramac) librando una brillante batalla.

El primero, vigente campeón mundial, tiene solo 13 puntos de ventaja con el español, cuando quedan 121 por distribuir, antes de afrontar el calor húmedo de Sepang.

Un mínimo error podría costar caro a los dos pilotos, que afrontan las tres últimas carreras en tres fines de semana consecutivos. Tras Malasia llegarán Catar y Valencia.

Después de su caída en Indonesia cuando era primero y del gran error de estrategia al utilizar un neumático blando en Australia que le hizo perder todo en la última vuelta, Martín reaccionó hace dos semanas en Tailandia, ganando el esprint y la carrera para relanzar sus opciones.

- Vacaciones en Bali -

"Tras dos malos resultados tuve un super fin de semana en Tailandia cuando estaba bajo presión, lo que me ha venido muy bien. He decidido tomar una semana de vacaciones en Bali para no sufrir el cambio horario y esto me ha permitido recargar pilas, tengo ganas de volver a la pista", señaló el madrileño a la prensa este jueves.

Bagnaia, que limitó los daños en Tailandia terminando segundo en la carrera, se encuentra en una situación inversa a la de la temporada pasada. Entonces fue el exitoso cazador frente al francés Fabio Quartararo y ahora es el el objetivo a alcanzar. Podría servirse de esta experiencia para controlar los nervios.

"Cada piloto gestiona la presión de manera diferente, pero quizás la experiencia del año pasado pueda ayudarme. Honestamente no sé, el año pasado tenía mucha presión y era capaz de ganar las carreras", explicó.

Como ha ocurrido en varias ocasiones este año, el árbitro del duelo podría ser el también italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), que guarda una lejana opción de alcanzar el título.

Pero con 79 puntos menos que Bagnaia tendría que mostrarse perfecto en las tres carreras que faltan y contar con varios pasos en falso de los dos primeros, con el condicionante que no está en su mejor forma tras una fractura en la clavícula sufrida el mes pasado.

- Bezzechi llega descansado -

"Mi condición física no era óptima en las tres últimas carreras por lo que me ha venido bien volver algunos días a casa para descansar y no estar subido a la moto. Ahora me siento mejor y espero rendir el fin de semana", dijo.

Además Brad Binder (KTM), que estuvo cerca de ganar el GP de Tailandia tras una gran carrera, podría tener su opción en Malasia.

"El objetivo es seguir mostrándome rápido y luchar por la victoria. El equipo ha hecho un gran trabajo en la moto por lo que espero continuar nuestros progresos y por fin ofrecer un triunfo a mi equipo, que lo merece ampliamente", señaló el sudafricano, vencedor de dos esprints esta temporada.

Como suele ocurrir en Malasia, la lluvia, casi cotidiana en esta época del año, podría ser un factor fundamental, combinada con el calor y la humedad.

Nb/bm/pm