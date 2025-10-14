Malasia asegura que Trump estará presente en la firma del "acuerdo de paz" entre Tailandia y Camboya

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Malasia ha afirmado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desplazará al país para estar presente en la firma del acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, alcanzado a finales de julio, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean), que se celebrará en Kuala Lumpur.

El ministro de Exteriores malasio, Mohamad Hasán, ha indicado que Trump realizará una visita al país el 26 de octubre, fecha en la que se espera que se firme el documento. "Se espera que se firme la Declaración del Acuerdo de Kuala Lumpur --nombre del acuerdo de alto el fuego--. Trump espera presenciar el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado que también se espera que Trump participe en la citada cumbre, la 47ª que celebrará el organismo regional, según ha recogido el diario malasio 'The New Straits Times', si bien Washington no ha confirmado por ahora la participación del mandatario en la cumbre de la Asean.

Tailandia y Camboya firmaron el 28 de julio un alto el fuego tras cinco días de conflicto armado en la frontera, que estalló tras semanas de tensiones y que dejó cerca de 50 muertos y cientos de miles de desplazados, en los que fueron los enfrentamientos más intensos entre ambos países en más de una década.

El acuerdo fue alcanzado tras la mediación de Malasia, unos esfuerzos que contaron con el apoyo de Trump, y se vio seguido por un pacto de trece puntos en agosto para garantizar su cumplimiento, si bien desde entonces Bangkok y Nom Pen han cruzado acusaciones sobre violaciones del alto el fuego, sin que se haya reactivado el conflicto a gran escala y a la espera de que el documento sea ratificado en la citada cumbre en Kuala Lumpur.

Las relaciones bilaterales llevan años dañadas por las disputas en parte de la frontera común, una situación que Nom Pen quiere que sea resuelta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), algo que rechaza Bangkok, que pide unos contactos entre ambos países para alcanzar un nuevo acuerdo de delimitación en las citadas zonas, sin que los contactos hayan llegado a buen puerto hasta la fecha.