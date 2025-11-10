Malasia. Aumentan a trece los muertos tras hundirse una embarcación con migrantes rohingya en el mar de Andamán

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del hundimiento de una embarcación que trasladaba a migrantes rohingya en aguas cercanas a la frontera marítima entre Tailandia y Malasia ha ascendido a trece, según han confirmado las autoridades malasias, que han afirmado que durante las últimas horas han sido hallados otros seis cadáveres.

Malasia cifró el domingo en siete el total de fallecidos, si bien el almirante Romli Mustafa, director de la Agencia de Control Marítimo de Malasia, ha asegurado que los equipos de rescate tailandeses desplegados en la zona han hallado otros seis cuerpos, según ha informado el diario malasio 'The Star'.

"Esperamos encontrar más víctimas, ya que los patrones en el mar en la zona de búsqueda indican que estarían siendo arrastrados hacia aguas malasias", ha dicho Mustafa. Hasta el momento han sido rescatadas con vida otras trece personas, sin que se descarte que haya más supervivientes del siniestro, registrado en el mar de Andamán.

Las víctimas son migrantes que zarparon la semana pasada desde la localidad birmana de Buthidaung. En la embarcación viajaban al menos unas 300 personas, si bien algunas abandonaron en la que viajaban y se dividieron en otras tres de menor tamaño, una de las cuales zozobró ante las costas de Malasia con unas 90 personas a bordo. Las otras dos, con un número similar de personas, han sido dadas por desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda.