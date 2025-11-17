Malasia concluye la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio de un barco con migrantes rohingyas

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Malasia han informado este lunes de que han concluido la búsqueda de desaparecidos nueve días después del naufragio de una embarcación con migrantes rohingyas en el mar de Andamán, cerca de la frontera marítima con Tailandia, dejando un balance de muertos de más de una treintena de personas.

El subdirector de operaciones marítimas de Kedah y Perlis, Zainudin Mohd Zuki, ha explicado que las operaciones han tenido a las 18.30 horas (hora local) después de que una evaluación final no encontrara nuevas pistas, además de tener en cuenta las condiciones climáticas y los riesgos, según recoge la agencia de noticias Bernama.

Hasta ahora, los servicios de búsqueda y rescate malasios han recuperado los cuerpos sin vida de 29 personas (15 hombres, nueve mujeres y cinco menores de edad) y han rescatado a 14 supervivientes (doce hombres y dos mujeres). Por su parte, sus homólogos tailandeses han recuperado siete cadáveres, por lo que el balance provisional es de 36 muertos.

Mohd Zuki ha dicho que si surgían nuevas pistas la agencia revisaría la situación y reactivaría las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las víctimas que todavía permanecen desaparecidas.

Además, ha agregado que durante la operación de los últimos días se desplegaron más de 300 efectivos.

Las víctimas son migrantes que zarparon a principios de mes desde la localidad birmana de Buthidaung. En la embarcación viajaban al menos unas 300 personas, si bien algunas abandonaron el barco en el que viajaban y se dividieron en otros tres de menor tamaño, una de las cuales zozobró ante las costas de Malasia con unas 90 personas a bordo.