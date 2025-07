Malasia: El centenario ex primer ministro de Malasia, Mahatir Mohamad, ingresado en el hospital por fatiga

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - Ex primer ministro de Malasia Mahatir Mohamad está pasando este domingo en el hospital tras padecer un ataque de extrema fatiga durante la conmemoración de su centésimo cumpleaños. El veterano exmandatario, según la agencia oficial de noticias Bernama, está ingresado en el Instituto Nacional de Enfermedades Cardíacas de Kuala Lumpur. El ex primer ministro comenzó a sentirse mal tras llegar a su cumpleaños en bicicleta. Mahatir, gran aficionado al ciclismo, recorrió más de ocho kilómetros hasta el lago de Putrajaya. El hijo del ex primer ministro Mojzani ha explicado que su padre había acudido a otro evento el día anterior y había dormido poco. Según ha informado su portavoz Sufi Yusoff, el ex primer ministro recibirá el alta en las próximas horas.

LA NACION Asia

servicio-de-noticias