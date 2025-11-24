LA NACION

Malasia.- El Gobierno de Malasia anuncia que prohibirá las redes sociales para menores de 16 años

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Malasia ha anunciado este lunes que tiene previsto el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida con la que busca proteger a la infancia y reducir los peligros del uso de Internet para los menores de edad.

El ministro de Comunicaciones malasio, Fahmi Fadzil, ha indicado que espera que "todas las plataformas pongan en marcha un sistema de verificación de identidad para sus usuarios de cara a 2026".

Este nuevo sistema requerirá que los usuarios verifiquen su edad mediante documentos oficiales, como su carné de identidad o pasaporte. En octubre, el Gobierno debatió una propuesta referente a este asunto con la vista puesta en alinear esta medida con la nueva Ley de Seguridad Online, que entrará en vigor en enero.

En este sentido, ha citado a otros países como Australia como modelos a seguir para limitar el acceso a redes. "Otros países tienen sus propias reglas y vamos a seguir de cerca cuál es la mejor forma de garantizar que los menores tienen el acceso prohibido", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Star'.

Aunque no ha dado detalles sobre la fecha exacta en la que se adoptará la medida, el ministro ha explicado que el objetivo es evitar que los niños sean víctimas de estafas, ciberacoso o explotación sexual a través de la red.

