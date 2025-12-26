Malasia.- La Justicia de Malasia halla culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - La Justicia de Malasia ha hallado este viernes culpable al ex primer ministro Najib Razak de abuso de poder en el marco del escándalo de corrupción en torno al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un caso por el que ya cumple una pena de prisión desde hace años. Najib, de 72 años, se encuentra encarcelado desde agosto de 2022, cuando el Tribunal Supremo de Malasia confirmó la condena de doce años de cárcel en su contra por siete delitos de corrupción relacionados con esta trama, una pena que fue reducida posteriormente. El juez Collin Lawrence Sequerah ha indicado que existen "claros indicios" de que se produjo un abuso de poder por parte del exmandatario, que estuvo al frente del Ejecutivo entre los años 2009 y 2018 y hace frente a acusaciones de blanqueo de dinero desde que el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' sacara a la luz en 2015 de que se habían transferido US$681 millones (578 millones de euros) a una de sus cuentas personales. Najib, derrocado por una coalición liderada por el ex primer ministro Mahathir Mohamad, se encuentra aún a la espera de que la Justicia emita el veredicto completo. De momento, quedan otros tres cargos de abuso de poder relacionados con este mismo caso. "La idea de que existe una caza de brujas contra el acusado y de que este caso está motivado políticamente choca con las pruebas irrefutables que apuntan a que abusó de su posición en el caso del fondo 1MDB", ha afirmado el juez. Hace tan solo cuatro días, la Justicia malasia rechazó también la solicitud de Razak para pasar el resto de su condena bajo arresto domiciliario, por lo que tendrá que permanecer en prisión.