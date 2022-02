Malasia reabrirá en marzo sus fronteras para fomentar la recuperación económica a pesar de la pandemia

El Consejo de Recuperación de Malasia (NRC) ha acordado este martes reabrir las fronteras del país en marzo en un intento por fomentar la recuperación económica a pesar de que la pandemia de coronavirus no ha terminado.

El presidente del NRC, el ex primer ministro Muhyidin Yasin, ha anunciado la medida en una rueda de prensa y ha indicado que todas las fronteras estarán abiertas de nuevo a partir del 1 de marzo. Así, ha aclarado que aquellas personas que lleguen al país no tendrán que someterse a un periodo de cuarentena, según informaciones del diario 'The New Straits Times'.

No obstante, sí seguirá siendo obligatoria la realización de test antes de entrar en el país, tal y como indican las autoridades sanitarias. "La apertura de fronteras a nivel nacional necesita ser implementada de forma planeada y teniendo en cuenta los análisis de riesgos", ha indicado.

Así, ha señalado que anunciará todos los detalles sobre los requisitos y los procedimientos estándares próximamente, si bien ha matizado que la medida se aplicará a todas las fronteras.

"Esto implica que los turistas pueden visitar el país y los inversores venir. El número de turistas aumentará, y esto permitirá a la industria recuperarse", ha insistido antes de matizar que esto también repercutirá en el sector de la aviación.