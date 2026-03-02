Malasia renueva 10 años la licencia de la minera australiana de tierras raras Lynas

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El gobierno de Malasia renovó por 10 años la licencia de operación de la minera australiana Lynas Rare Earths, pero le exigirá que deje de producir residuos radiactivos para 2031

La refinería de Lynas en Malasia, la primera fuera de China que produce minerales cruciales para la fabricación de tecnología de punta, opera en el estado central de Pahang desde 2012. La empresa se ha visto envuelta en una disputa por la radiación de los desechos que se han acumulado en la planta

El ministro de Ciencia, Chang Lih Kang, manifestó el lunes que cualquier residuo radiactivo generado en los próximos cinco años debe tratarse y neutralizarse mediante la extracción de torio u otros métodos. No se permitirá ninguna nueva instalación permanente de eliminación, afirmó

La licencia estará vigente hasta el 3 de marzo de 2036 y se revisará después de cinco años. Puede ser revocada si Lynas no cumple sus condiciones, indicó Chang

Durante años, grupos ambientalistas han hecho campaña contra la refinería de Lynas y exigen que la empresa exporte sus residuos radiactivos. Sostienen que los elementos radiactivos, que incluyen torio y uranio, entre otros, se volvieron más peligrosos tras pasar por procesos mecánicos y químicos

A Lynas se le concedieron cinco años para modernizar sus instalaciones y aumentar sus operaciones, en lo que Chang describió como un calendario firme pero acelerado. Señaló que pruebas de laboratorio han mostrado resultados prometedores para neutralizar la radiación en los desechos mediante la extracción de torio, pero que escalar la tecnología a niveles industriales suele tomar de siete a 10 años

“No hemos ido en contra de nuestra promesa de evitar la acumulación de residuos radiactivos en Malasia. Seguimos comprometidos con esa postura y, con esta renovación de la licencia, buscamos alcanzar plenamente este objetivo para 2031”, indicó Chang en un comunicado

Chang explicó que la licencia se otorgó tras una evaluación técnica exhaustiva, teniendo en cuenta los intereses estratégicos de Malasia y los compromisos de Lynas. Los residuos radiactivos existentes se almacenarán en una instalación permanente de eliminación que aún está en construcción. Se prevé que esté lista a finales de año

Las tierras raras son 17 minerales que se utilizan para fabricar productos como vehículos eléctricos o híbridos, armas, televisores de pantalla plana, teléfonos móviles, luces de vapor de mercurio y lentes de cámara. China tiene casi un tercio de las reservas mundiales de tierras raras, pero mantiene un cuasi monopolio sobre los suministros. Lynas ha dicho que su refinería podría cubrir casi un tercio de la demanda mundial de tierras raras, excluida China

La única otra refinería de tierras raras en Malasia —operada por el grupo japonés Mitsubishi en el estado norteño de Perak— cerró en 1992 tras protestas y denuncias de que contribuyó a defectos de nacimiento y leucemia entre los residentes. Es uno de los mayores sitios de limpieza de residuos radiactivos de Asia

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa