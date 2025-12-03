Malasia retomará la búsqueda del avión del vuelo MH370 desaparecido hace más de una década

La búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de una década, se reanudará a finales de diciembre, anunció este miércoles el Ministerio de Transporte de Malasia.

El Boeing 777 con 239 personas a bordo perdió contacto con los radares el 8 de marzo de 2014 entre Kuala Lumpur y Pekín.

La aeronave no pudo ser localizada pese a que se efectuó la más extensa búsqueda en la historia de la aviación.

El ministerio dijo en un comunicado que "la búsqueda en aguas profundas de los restos desaparecidos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines se reanudará el 30 de diciembre de 2025".

El rastreo estará a cargo de la firma de exploración marítima Ocean Infinity "en una área específica evaluada como la de mayor probabilidad de localizar la aeronave", informó el ministerio.

La búsqueda anterior en el sur del Océano Índico fue suspendida en abril.

Esa exploración se realizó bajo el principio de que el gobierno no pagaría a la empresa encargada si no se encontraban los restos.

Ocean Infinity encabezó una infructuosa operación de localización inicial en 2018 antes de acceder a un nuevo intento este año.

