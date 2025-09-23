Malaui: El expresidente Peter Mutharika marcha en cabeza con un amplio margen y aspira a vencer en primera ronda

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El expresidente Peter Mutharika marcha en cabeza y con una cómoda ventaja en el recuento de las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada tras recabar cerca del 66% de los votos, según los datos provisionales publicados por la Comisión Electoral de Malaui (CEM), que dan el segundo lugar al actual mandatario, Lazarus Chakwera.

La CEM ha indicado que Mutharika ha obtenido 2.022.879 votos, mientras que Chakwera se ha hecho con 729.425, con el Partido Progresista Democrático (DPP) del exmandatario al frente de 21 de los 24 consejos en los que el recuento ya ha finalizado, con la participación en torno al 65%, según ha recogido el diario 'Nyasa Times'.

De esta forma, Mutharika, de 85 años, figura como claro favorito para hacerse con la victoria en primera ronda, para lo que sería necesario que recabara más del 50% de los votos, después de que las campañas de los dos principales candidatos reivindicaran la victoria a falta de datos oficiales por parte de la CEM.

El organismo tiene hasta este miércoles para anunciar los resultados oficiales, por lo que el partido de Chakwera se agarra aún a que algunos de los distritos sin resultados tienen una gran cantidad de votantes --entre ellos la capital, Lilongüe y varios de sus alrededores-- para intentar forzar una segunda vuelta de las presidenciales.

Chakwera y Mutharika figuran como los principales candidatos a la Presidencia, con un total de 17 aspirantes, en una votación que tendrá lugar en medio del deterioro de la situación económica de Malaui --uno de los países más pobres del mundo-- por la devastación causada en 2023 por el ciclón 'Freddy' y el aumento sostenido de la inflación, la devaluación de su divisa, la escasez de combustible y los cortes eléctricos a nivel nacional.

Las últimas elecciones, celebradas en 2019, se vieron marcadas por la polémica por las numerosas irregularidades registradas durante el proceso, un hecho que llevó a los tribunales a anular la victoria de Mutharika y convocar una repetición de la votación, en la que se impuso Chakwera, entonces líder opositor que ahora busca un segundo mandato al frente del país africano.