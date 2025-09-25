Malaui: La UE felicita a Mutharika en su vuelta al poder en Malaui y aplaude la celebración pacífica de las elecciones

BRUSELAS, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha felicitado a Peter Mutharika por su elección como presidente de Malaui, un cargo que ya ocupó entre 2014 y 2020, al tiempo que ha celebrado la marcha tranquila y pacífica de las elecciones.

En un comunicado, la diplomacia europea ha expresado sus felicitaciones a Mutharika y elogiado al pueblo malauí y a sus fuerzas políticas por su "firme compromiso con la democracia".

"La UE celebra que las votaciones se hayan desarrollado de forma tranquila y pacífica y destaca la labor de la Comisión Electoral de Malaui por garantizar unas elecciones competitivas y bien gestionadas", ha señalado.

Mutharika ganó las elecciones presidenciales con cerca del 57% de los votos frente al 33% cosechado por el actual dirigente del país africano, Lazarus Chakwera.

El dirigente se pondrá de nuevo al frente del país cinco años después de abandonar el cargo en medio de la indignación generalizada por los altos niveles de corrupción y la gestión de la economía.