Malen marca dos goles en la victoria de Aston Villa sobre Young Boys en la Liga Europa

Donyell Malen firmó un doblete y Aston Villa derrotó el jueves 2-1 a Young Boys de Suiza en la Liga Europa, un partido que fue interrumpido debido a que un proyectil lanzado desde las gradas impactó al delantero.

Malen pareció ser golpeado por un vaso de plástico después de anotar a los 27 minutos, lo que le dejó un pequeño corte en la cabeza. Los aficionados de Young Boys volvieron a lanzar objetos a los jugadores del Villa después de que el delantero neerlandés duplicara la ventaja a los 42. Algunos seguidores visitantes luego se enfrentaron con la policía, lo que llevó a que el partido se detuviera durante unos cinco minutos.

Loris Bento, capitán de Young Boys, pidió a los aficionados que se calmaran y decenas de agentes de policía fueron desplegados con equipo antidisturbios frente a la zona visitante durante el resto del partido, sin más incidentes después del descanso.

Después de un flojo comienzo de la temporada, el Villa lleva cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, además de ganar cuatro de cinco duelos europeos.

La Roma se recuperó de dos derrotas en casa cuando Neil El Aynaoui anotó en el séptimo minuto y el suplente Stephen El Shaarawy añadió el segundo gol cerca del final para asegurar una victoria 2-1 sobre Midtjylland en el Stadio Olimpico.

La Roma suma nueve puntos en cinco partidos después de derrotas anteriores en casa ante Lille y Viktoria Plzeň.

Midtjylland, que había ganado sus primeros cuatro partidos y sorpresivamente lideraba la clasificación, descontó mediante el gol del suplente Paulinho a los 86.

Además, Lille goleó 4-0 al Dinamo Zagreb; Fenerbahçe, que se quedó con diez hombres por la expulsión del colombiano Jhon Jader Durán, empató 1-1 con Ferencváros; y Friburgo empató 0-0 en Plzeň.

Porto marca a los 19 segundos

Gabriel Veiga le dio la ventaja a Porto contra Niza apenas 19 segundos después de que comenzó el partido en una jugada que surgió del saque inicial. Fue el sexto gol más rápido en la historia de la Liga Europa, según la UEFA.

Veiga irrumpió en el área para duplicar la ventaja después de media hora. Samu decretó el 3-0 definitivo al cobrar un penal. Niza sigue sin puntos en el torneo.

