Malestar en Venecia ante la boda del multimillonario Jeff Bezos

El nombre del fundador de Amazon, Jeff Bezos, apareció tachado con una cruz roja en una gran pancarta colgada de un campanario en la laguna de Venecia para protestar contra su boda, prevista para finales de junio, constató AFP.

El multimillonario estadounidense, de 61 años, y su prometida, la periodista Lauren Sanchez, celebrarán su casamiento en la ciudad italiana entre el 24 y el 26 de junio.

"No es bienvenido ni en Venecia ni en ningún sitio", escribió en Facebook el colectivo "No Space for Bezos", que colgó la pancarta, retirada el jueves, y pegó varios carteles y pegatinas convocando a una manifestación contra el evento.

La ciudad ya acogió en 2014 la boda del actor George Clooney y la abogada Amal Alamuddin.

"Venecia es una ciudad viva, no un local que se alquila al mejor precio", subrayó el grupo en las redes sociales.

El alcalde, Luigi Brugnaro, había celebrado por su parte la decisión de la pareja de casarse en Venecia, y declaró en marzo al diario italiano Corriere della Sera que la boda generaría unos beneficios económicos millonarios.

El Ayuntamiento también había asegurado que el acontecimiento solo reuniría a 200 invitados, y que no comportaría "ninguna perturbación" para la ciudad.

Sin embargo, la prensa italiana afirmó que se habrían reservado cinco hoteles y una impresionante flota de góndolas, además de un puerto para el gigantesco yate de Bezos.

Los detractores del acontecimiento denuncian, entre otras cosas, la privatización de una parte de la ciudad, ya sometida a un turismo masivo que las autoridades se esfuerzan por frenar.

