Mali da la sorpresa al eliminar a Túnez en los penales en la Copa África

Mali, que se quedó pronto con un hombre menos, derrotó en los penales a Túnez (1-1; 3-2) este sábado en Casablanca (Marruecos), y se enfrentará a Senegal en cuartos de final de la Copa de África.

El partido se puso cuesta arriba para las Águilas, que sufrieron una expulsión en el minuto 26, pero hubo que esperar a los últimos compases del duelo para que se moviera el marcador. Primero Firas Chaouat adelantó a Túnez (88'), y en los estertores del partido Lassine Sinayoko igualó para Mali (90+6') de penal.

Un golpe moral para las Águilas de Cartago, que bajo una intensa lluvia fallaron tres penales, dos de ellos detenidos por Djigui Diarra.

Mali se enfrentará el 9 de enero en Tánger a Senegal, uno de los favoritos al título, que había eliminado a Sudán (3-1) poco antes este sábado.