Malí: El Ejército anuncia la muerte de "múltiples terroristas" en un bombardeo en el norte de Malí

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Malí ha anunciado este viernes la muerte de "múltiples terroristas" en un bombardeo ejecutado en la región de Gao (norte), en medio de sus operaciones contra grupos yihadistas ante el aumento de la inseguridad y el bloqueo a los suministros de combustible a la capital, Bamako, por parte de estos grupos.

Las Fuerzas Armadas malienses han señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el bombardeo fue lanzado el jueves en Doro contra "dos posiciones enemigas", dejando "múltiples terroristas neutralizados y equipamiento destruido", sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha confirmado bombardeos el jueves contra "otros dos grupos terroristas en Inarabane y Akabar", en la región de Ménaka (noreste), cerca de la frontera con Níger. "Ambos grupos armados terroristas fueron alcanzados con éxito", sin datos sobre bajas ni el grupo al que pertenecerían los sospechosos.

El Ejército maliense ha indicado además que "neutralizó" a "más de una decena de individuos" en otro ataque aéreo lanzado el 29 de octubre, al tiempo que ha felicitado a los militares por sus intervenciones. "Garantizamos a la población que se hará todo lo posible para restablecer la paz y la calma en todo el territorio nacional", ha sostenido.

Por otra parte, ha comunicado a las diversas unidades que solo podrán ir a repostar a una serie de instalaciones concretas en Bamako y Kati --que acoge una importante base militar y que supone el centro de operaciones del líder de la junta militar, Assimi Goita--, hasta que pueda resolverse "la crisis del carburante".

"El jefe del Estado Mayor del Ejército ha ordenado a los militares de las guarniciones de Bamako y Kati que obtengan suministros únicamente en estas estaciones. Por lo tanto, los militares tienen prohibido presentarse en otras estaciones de servicio", ha manifestado en otro documento publicado en Facebook.

El Gobierno español ha aconsejado este mismo viernes a alrededor de 1000 españoles que se encuentran en Malí que "valoren salir temporalmente" del país ante el deterioro de la situación por los problemas de abastecimiento de combustible resultantes del bloqueo impuesto por los yihadistas.

Estados Unidos fue el primer país en dar la voz de alarma. El martes recomendó a sus ciudadanos en Malí que abandonen "inmediatamente" el país, horas después de que el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, reivindicara a través de sus canales de propaganda un ataque contra un convoy de transporte de combustible en los alrededores de Bamako, en medio de su política de bloqueo para intentar asfixiar las rutas de suministro de la junta militar.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.