Malí.- El Ejército de Malí lanza "bombardeos de precisión" contra supuestos objetivos "terroristas" cerca de Bamako

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Malí ha lanzado "bombardeos de precisión" contra supuestos objetivos "terroristas" en los alrededores de la capital, Bamako, ante el aumento de los ataques de la rama de Al Qaeda en la zona, donde ha impuesto desde hace semanas además un bloqueo a los suministros de combustible a la ciudad para intentar asfixiar los recursos de la junta militar en el poder.

Así, ha indicado que los bombardeos fueron perpetrados el lunes en Soribougou, en la región de Kita, donde fue "desmantelada" una "base terrorista" en el marco de una operación terrestre lanzada tras los ataques. Además, fueron incautadas cuatro motocicletas y otros bienes, incluidos aparatos de comunicación.

"El puesto de control del sector pudo interceptar además un camión que transportaba 40 motocicletas nuevas", ha dicho en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha reiterado "la determinación de las Fuerzas Armadas a la hora de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en todo el territorio nacional".

El bombardeo fue ejecutado después de que la Unión Africana (UA) expresara su preocupación por "el rápido deterioro de la situación de seguridad" en Malí por las últimas acciones de la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y pidiera una respuesta internacional "robusta" y "coherente" para hacer frente a las actividades de los grupos terroristas y yihadistas en esta zona del continente.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.