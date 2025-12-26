Malí.- El Ejército de Malí repele un ataque de la filial de Al Qaeda contra un cuartel general en la región de Kayes

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Malí ha anunciado que sus fuerzas han repelido un ataque contra un cuartel ubicado en la localidad de Sandare, en la región de Kayes (oeste), por parte de la coalición yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en Malí.

El JNIM ha asegurado este viernes que ha tomado el control de dicho cuartel del Ejército en la región de Kayes, punto de tránsito crucial para los suministros de combustible a la capital, Bamako, en un comunicado difundido a través de sus canales de propaganda.

No obstante, las Fuerzas Armadas han asegurado que han repelido el ataque del JNIM, que el grupo ha llevado a cabo en coordinación con miembros del separatista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el Frente para la Liberación de Macina (FLM), perteneciente a la filial de Al Qaeda en el país.

De la misma forma, en las últimas horas el grupo yihadista ha afirmado que ha tomado el control de tres cuarteles del Ejército en la localidad de Kalana, ubicada en la región de Sikasso, cercana a la frontera con Guinea, y de otro más en la localidad de Santiguila, ubicada en la región de Kulikoró, en el oeste del país.

Entre sus ataques también se encuentra una posición del Ejército en la localidad de Garalo, cerca de Kalana. Si bien las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre ninguno de estos incidentes, sí confirmaron que llevaron a cabo el jueves operaciones contra grupos terroristas armados después de que se registrara una emboscada contra un convoy de camiones cisterna cerca de Bougouni.

Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos años un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.