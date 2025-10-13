Mali exigirá fianza a estadounidenses que soliciten visa, en represalia por medida idéntica de EE.UU.

DAKAR, Senegal (AP) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Mali indicó que requerirá que los estadounidenses que soliciten visa depositen una fianza de hasta US$10.000 en respuesta a una medida idéntica implementada por Estados Unidos la semana pasada, la cual entrará en vigor el 23 de octubre.

El comunicado del ministerio el domingo fue emitido tras una declaración el viernes publicada por la embajada de Estados Unidos en Bamako, la capital de Mali. El ministerio citó altas tasas de permanencia excesiva, deficiencias en la inspección y la evaluación, y consideraciones de política exterior como posibles razones detrás de la decisión de Washington.

"De acuerdo con el principio de reciprocidad, Mali ha decidido introducir un programa de visas idéntico, imponiendo las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los aplicados a los ciudadanos malienses", afirmó el ministerio en el comunicado.

El liderazgo militar de Mali, que llegó al poder en un golpe de Estado en 2021, ha supervisado un cambio drástico en la política interna, pasando de ser un destacado socio de Francia en la lucha contra el terrorismo a expulsar a las fuerzas francesas y, en su lugar, recurrir a Rusia para obtener asistencia en seguridad. Sin embargo, la situación de seguridad sigue siendo precaria, y los ataques de grupos extremistas vinculados con Al Qaeda se han intensificado en los últimos meses.

Mali, junto con sus vecinos Burkina Faso y Níger, ha combatido desde hace tiempo a una insurgencia de militantes armados, incluidos algunos aliados con Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

En septiembre, el grupo Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin, una filial de Al Qaeda, anunció una prohibición a las importaciones de combustible de países vecinos, lo que, según analistas, representa enormes riesgos para la frágil economía local y es un revés significativo para la junta militar de Mali.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.