Malí. La filial de Al Qaeda en el Sahel reivindica un ataque contra un convoy militar y operativos rusos en Malí

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La filial de Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado este domingo un ataque contra un convoy del Ejército de Malí y "un contingente ruso" con un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) en la región de Gao, en el este del país. "Un convoy del Ejército maliense y un contingente ruso han sido atacados con un artefacto explosivo improvisado", reza el comunicado del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) difundido por el portal de noticias africano LSI, ante la presencia en el país africano de mercenarios rusos bajo las siglas de Africa Corps tras el anuncio de salida del grupo Wagner. La reivindicación del grupo terrorista ha llegado después de que este mismo viernes las Fuerzas Armadas de Malí anunciaran la muerte de "múltiples terroristas" en un bombardeo ejecutado en la propia región de Gao, mientras que la filial de Al Qaeda ha emprendido una "yihad económica" contra las importaciones desde los países vecinos, dirigida, en particular, contra las de combustible. De esta forma, el JNIM ha intensificado sus ataques contra los convoyes de camiones cisterna que lo transportan, incluidos aquellos escoltados por las fuerzas de seguridad malienses, mientras la capital, Bamako, sufre problemas de abastecimiento y la junta militar se ha visto obligada a suspender las clases durante dos semanas. Múltiples países, entre ellos Italia, Alemania y Estados Unidos, han hecho un llamamiento a sus nacionales para que abandonen el país africano con la mayor prontitud, mientras que España ha aconsejado también a los suyos salir del territorio ante la grave situación que atraviesa.