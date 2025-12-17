Malí.- Malí mata a "numerosos terroristas" en bombardeos al sur de Bamako en apoyo a convoyes de combustible

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de "numerosos terroristas" en bombardeos contra un grupo de sospechosos al sur de la capital, Bamako, en lo que describe como "una operación de apoyo" a un convoy que trasladaba combustible hacia la ciudad, sometida desde hace meses a un bloqueo por parte de la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM). Así, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "numerosos terroristas han sido neutralizados e importantes materiales han sido destruidos" en los ataques, "lanzados durante una operación de apoyo aéreo en beneficio de un convoy de carburante en el eje entre Kadiana, Kolondiéba y Bougouni". "La aviación de las Fuerzas Armadas ha llevado a cabo bombardeos contra dos bases de los grupos terroristas armados en un bosque, uno al este de Kolondiéba y otro al sureste de Wakoro, en la región de Bougouni", ha subrayado, sin dar detalles sobre el grupo al que pertenecerían estos sospechosos. "El Estado General del Ejército se felicita de la proactividad de las fuerzas sobre el terreno y las anima a perseverar en este sentido en la totalidad del territorio nacional", ha destacado, en medio de las operaciones militares para intentar contener la amenaza yihadista, que se ha expandido ya hasta los alrededores de Bamako. La rama de Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado varios ataques durante las últimas semanas contra estos convoyes, escoltados por el Ejército, tras imponer en septiembre un bloqueo a la entrada de combustible desde los países vecinos, en un intento por aumentar la presión sobre la junta militar. Además, ha lanzado decenas de ataques en otras partes del país, pese a las continuadas operaciones militares lanzadas durante los últimos años por las autoridades. Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.