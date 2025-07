Malí transmite a República Checa "su enérgica protesta" por la denegación de visados a sus jugadoras

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores de Malí ha remitido a su contraparte checa una nota verbal expresando "su enérgica protesta" en respuesta a la denegación de visados de entrada a su selección de baloncesto femenino sub-19, que debía participar en la Copa del Mundo de la categoría, que se celebra del 12 al 20 de este mes en el país centroeuropeo. "El Ministerio ha denunciado enérgicamente este incidente profundamente lamentable, que ha impedido a Malí participar en esta competición de alcance mundial en la que el equipo maliense, campeón de África, debía representar no solo a nuestro país, sino a todo el continente africano", ha denunciado la diplomacia del país africano a través de la red social X. La cartera de exteriores maliense "ha invitado a las autoridades checas a proporcionarle toda la información útil sobre este desafortunado suceso" ante lo que han calificado como un "gesto hostil y contrario a las obligaciones de los países organizadores de competiciones internacionales". Las autoridades de República Checa no se han pronunciado al respecto, mientras que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) publicó el viernes un breve comunicado constatando "que la delegación de Malí para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Sub-19 de la FIBA 2025 no ha podido viajar a Brno, Chequia, debido a problemas con los visados", informando de la cancelación de sus partidos frente a Australia y Francia el fin de semana y contra Brasil este martes.