Mali y Burkina Faso vetan entrada de estadounidenses en represalia por medida similar de EEUU

BAMAKO, Mali (AP) — Mali y Burkina Faso anunciaron el martes que no admitirán ciudadanos estadounidenses en sus países en represalia por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no permitir la entrada de ciudadanos malienses y burkineses en Estados Unidos.

Los anuncios de las naciones africanas, realizados en declaraciones separadas por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, marcaron el último giro en la relación entre los gobiernos militares de África y Estados Unidos.

El 16 de diciembre, Trump incrementó el número de países cuyos ciudadanos no admite, incluidos Mali, Burkina Faso y Níger.

"De conformidad con el principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a la comunidad nacional e internacional que, con efecto inmediato, el gobierno de la República de Mali aplicará las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los impuestos a los ciudadanos malienses", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali.

Otro comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, cita razones similares para no admitir a ciudadanos estadounidenses en Burkina Faso.

La Casa Blanca señaló ataques persistentes de grupos armados como una de las razones para vetar a ciudadanos de dichos países.

___

