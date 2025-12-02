Maliek Collins de los Browns se perderá el resto de la temporada por lesión en el cuádriceps

CLEVELAND (AP) — El tackle defensivo de los Browns de Cleveland Maliek Collins se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión en el cuádriceps en la derrota del domingo 26-8 ante los 49ers de San Francisco.

El entrenador de los Browns Kevin Stefanski anunció el lunes que Collins tendrá que someterse a una cirugía que pondrá fin a su temporada.

El liniero defensivo veterano de diez años sufrió la lesión sin contacto durante el tercer cuarto. Era el segundo en el equipo con seis y media capturas de quarterback junto con 28 presiones al mariscal de campo.

Collins también es una razón clave por la cual el All-Pro Myles Garrett necesita cuatro capturas para romper el récord de la NFL de 22,5 sacks en una sola temporada.

“Cuando pierdes a un tipo como Maliek, no lo reemplazas. Ha tenido un gran impacto en este equipo, tanto dentro como fuera del campo", afirmó Stefanski. "Tenemos algunos jugadores mayores allí (en la sala de la línea defensiva), pero tenemos un montón de jóvenes. Creo que han aprendido mucho del profesional que es Maliek y creo que tienes que llevar eso contigo siempre”.

La lesión de Collins con 9:36 restantes en el tercer cuarto también desató una pelea entre algunos de los linieros defensivos de los Browns y el receptor abierto de San Francisco, Jauan Jennings. Garrett y Shelby Harris dijeron que algunos de los comentarios de Jennings después de la jugada cruzaron la línea.

Harris no ocultó sus sentimientos sobre Jennings después del partido del domingo.

“Dice algunas cosas que no deberías decirle a otro hombre, nunca”, dijo Harris. “Pero no lo respeto porque dices eso y luego te escondes detrás de tu línea ofensiva. Eso es algo realmente blando, y quiero que se sepa.

“Veo exactamente por qué te golpearon en la ingle. Me sorprende que nadie le haya golpeado en la mandíbula todavía”.

Fue el segundo juego consecutivo en el que Jennings provocó la ira de jugadores defensivos rivales. El safety de Carolina, Tre’von Moehrig, fue suspendido un juego sin paga después de golpear a Jennings durante el cuarto período del juego del lunes pasado.

Moehrig dijo que golpeó a Jennings debido al juego físico continuo después del silbato y las provocaciones durante todo el juego. Jennings se acercó a Moehrig después del juego, lo empujó y lo golpeó en la cara antes de que ambos jugadores fueran separados.

Jennings fue multado con US$12.172 por la liga por el golpe.

Garrett dijo que estaba tratando de separar a todos y averiguar cuál era el problema, antes de que Jennings comenzara a confrontarlo.

“Tenía mucho que decir que era degradante y despectivo hacia algunos de nuestros jugadores. ... Quiero decir, algunos tipos simplemente son así”, dijo Garrett. "No siento que eso pertenezca al juego. Pero, oye, si eso le funciona a él y a ellos, entonces más poder para él".

Stefanski no hizo comentarios sobre lo ocurrido, diciendo que estaba enfocado en la lesión de Collins y no en lo que estaba sucediendo en otro lugar del campo.

El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, dijo el lunes que entendía que los comentarios de Jennings no eran sobre Collins, quien jugó para los 49ers la temporada pasada.

“Simplemente parecía que había jugadores parados alrededor por un tiempo debido a la lesión y luego comenzaron a hablar entre ellos. No sé qué palabras se dijeron, pero parecía que ofendió a algunos chicos con las palabras”, dijo Shanahan. “Tendría que escucharlo para tener una opinión al respecto. No he escuchado lo que dijo que los ofendió tanto. Hasta que lo haga, no tengo mucha opinión al respecto. Eso es solo hablar basura entre un par de personas en el campo y lo dejo así”.

Shanahan también defendió el estilo de juego de Jennings a pesar de que ha molestado a sus oponentes en los últimos partidos.

“Creo que Jauan juega hasta el silbato tan bien como cualquier jugador en esta liga. Es extremadamente agresivo y juega tan duro como puede hasta el silbato y ha estado haciendo eso como los fanáticos de los Niners saben y ustedes saben desde que ha estado aquí”, dijo. “Creo que a veces eso ofende a otros jugadores y les molesta porque no están acostumbrados a que la gente vaya tan duro hasta el silbato. Pero creo que lo que JJ es muy bueno es en no romper las reglas”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes