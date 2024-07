'Maligno' Torres toca el cielo en París

El número 94,82 permanecerá grabado en la memoria de José 'Maligno' Torres, que con esa puntuación en su primer 'run' de la final tocó el cielo en París con el oro en BMX Freestyle, primer título olímpico para Argentina en la capital francesa.

El día comenzó bajo un sol de verano, aunque más clemente que el de la víspera en las clasificatorias, en las que el argentino había logrado una discreta séptima mejor media de 12 participantes, que en todo caso le sirvió para disputar la final a nueve este miércoles.

Para cuando supo que era oro olímpico, aparecieron nubes sobre París, que no tardaron en descargar una gotas de lluvia durante la ceremonia de medallas. Pero para entonces José Torres ya había tocado el cielo.

- "Una locura" -

"Es una locura lo que está pasando, no lo puedo ni asimilar, ni creer. Necesito volver a la villa, quedarme un ratito sentado en silencio y mirar la medalla para entender lo que está pasando", confesó a la AFP el flamante campeón, medalla de oro al cuello, en la zona mixta del recinto de la Plaza de la Concordia en el que realizó su gesta.

Fue la primera presea de Argentina en los Juegos Olímpicos-2024 y el primer oro para Sudamérica.

"Es algo que no esperaba, siento que hoy en día haber logrado una medalla para Argentina en este momento, que venimos con muchos atletas muy buenos que vienen trabajando increíble pero no logramos todavía las medallas, hoy representamos a todos ellos y a toda la gente que se merece la medalla", agregó.

Con un impresionante primer 'run' puntuado con 94,82 puntos, el 'rider' de 29 años nacido en Bolivia sorprendió imponiéndose al vigente campeón del mundo británico Kieran Reilly, plata (93,91), y al francés Anthony Jeanjean (93,76), bronce pese a partir como favorito en su calidad de triple campeón de Europa.

Con su camiseta blanca, pantalón negro, mimetizado con el cuadro 'albiceleste' de su bicicleta, José Torres también realizó un buen segundo 'run', puntuado con 92,12, aunque en la final sólo el mejor de los dos 'runs' servía para la clasificación final.

Fue en todo caso un resultado inesperado, como lo fue la última posición en la final del campeón olímpico en Tokio, el australiano Logan Martin

Torres ya fue oro en los Panamericanos disputados el año pasado en Santiago y también logró el título en los X Games de 2023, dos años después de haber hecho historia al haberse convertido en el primer deportista argentino en lograr una medalla (bronce) en los llamados 'Juegos Extremos'.

El brasileño Gustavo Batista fue 6º. Torres y Batista son rivales en el park, pero amigos fuera de él. "Nos llevamos increíble, siempre nos vemos en todas las competencias, la pasamos muy bien juntos, tenemos una muy buena relación, nos ayudamos, todos los países latinos en ese sentido estamos unidos, cuesta muchos salir a competir afuera y valoramos el esfuerzo", explicó 'Maligno'.

El oro de 'Maligno' puso el broche a un gran día para el BMX Freestyle sudamericano.

- Villegas 4ª, Macarena Pérez 5ª -

En la prueba femenina, disputada minutos antes de la masculina, la colombiana Queen Saray Villegas logró un meritorio cuarto puesto en su primera participación olímpica, al termino de una final ganada por la china Yawen Deng.

La plata fue para la estadounidense Perris Benegas y el bronce para la australiana Natalya Diehm.

La chilena Macarena Pérez Grasset (84,55 puntos) mejoró su octavo puesto de Tokio-2020 y finalizó quinta.

"Tengo muchas emociones encontradas, sé que pude dar más para conseguir la medalla, pero feliz de un cuarto puesto, orgullosa porque también entregué lo que quería entregar, y con ganas de seguir teniendo experiencias como esta", contó la deportista de Buga a la AFP en zona mixta.

Un puesto por detrás, Macarena Pérez Grasset, aunque se sintió "supercómoda y fuerte" con su ejercicio, se fue con la sensación de que podía haber dado un pequeño plus que la llevase al podio.

"Me siento más fuerte física y mentalmente que en Tokio, lo disfruté de una forma que no imaginé, di lo mejor de mí, tenía un par de cositas que estaba guardando para hoy... lementablemente no fue el día, pero aun así feliz con el resultado, con el rendimiento", dijo la chilena.

