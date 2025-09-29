Malik Nabers, de Giants, sale en camilla contra Chargers por lesión de rodilla

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jaxson Dart y los Giants de Nueva York podrían estar sin Malik Nabers por un tiempo, y quizás el resto de la temporada.

El destacado receptor fue retirado del campo en carrito con una lesión en la rodilla derecha en el segundo cuarto de la victoria del domingo de los Giants por 21-18 sobre los Chargers de Los Ángeles.

"No tengo mucha información sobre las lesiones", dijo el entrenador Brian Daboll después del juego. "Aún no he hablado con los entrenadores".

Se teme que podría ser una lesión grave en el ligamento cruzado anterior de Nabers, lo que sería un golpe significativo para la ofensiva de los Giants.

"Obviamente, oraciones para él", expresó Dart. "No creo que sepamos exactamente qué sucedió, así que será una de mis primeras llamadas para ver cómo está... Malik es único. Así que cuando tienes a un tipo así en el campo, tienes toda la confianza del mundo de que puede ser un cambio de juego dominante".

Dart, en su primer inicio en la NFL, lanzó un pase profundo por la banda derecha —una jugada libre después de que Troy Dye de los Chargers se adelantó— hacia un Nabers que corría a toda velocidad. La pierna derecha del receptor pareció doblarse cuando intentó atrapar el pase, que resultó incompleto.

Nabers, caído en la yarda siete de los Chargers con 6:12 antes del medio tiempo, inmediatamente se agarró la pierna derecha y claramente estaba en dolor. Los entrenadores corrieron a atender a Nabers, quien había recibido el primer pase completo de Dart en la NFL más temprano en el juego.

Varios compañeros de equipo de Nabers, incluido el quarterback suplente Russell Wilson, lo rodearon antes de que lo subieran al carrito. Nabers tenía las manos sobre la cabeza mientras el carrito se alejaba rápidamente, pero luego levantó el brazo derecho para reconocer a los fanáticos de los Giants que lo animaban.

El equipo descartó a Nabers para el resto del juego en el tercer cuarto, y los Giants estaban esperando los resultados de las pruebas.

"Obviamente, duele, porque la peor parte de este juego son las lesiones", manifestó Dart. "Odiamos ver a tu compañero, tu hermano, caer y sufrir un dolor así. Pero solo voy a estar orando por él y lo apoyaré en todo".

La lesión sin contacto llevó al ex receptor de los Giants, Odell Beckham Jr., a recurrir a las redes sociales para instar a la NFL a eliminar los campos de césped artificial, especialmente en el MetLife Stadium, donde jugó sus partidos en casa durante sus primeras cinco temporadas.

"Querida @NFL, digo esto con el mayor amor y respeto", escribió Beckham en X. "Nosotros (La NFL) tomamos todas las precauciones del mundo con TODO lo demás cuando se trata de la 'salud' y 'seguridad' de los jugadores. POR FAVOR. POR FAVOR. POR FAVOR. ELIMINEN EL CÉSPED ARTIFICIAL. Gracias de antemano.

AMOR." Beckham, un agente libre que jugó por última vez con Miami la temporada pasada, siguió con otra publicación unos minutos después, refiriéndose al MetLife Stadium como "DeathLife" e instando a la liga a asegurar que el césped sea "de la MÁS ALTA calidad posible". La superficie de juego en la casa de los Giants y los Jets ha sido un objetivo frecuente de críticas en los últimos años después de que varios jugadores se lesionaran durante los juegos. El césped fue reemplazado antes de la temporada 2023. Nabers, una selección de primera ronda el año pasado de LSU, atrapó un récord de franquicia de 109 pases —también una marca de la NFL para un novato— para 1204 yardas y siete touchdowns la temporada pasada y fue seleccionado para el Pro Bowl. Tuvo dos recepciones para 20 yardas el domingo, sumando 16 recepciones para 251 yardas y dos touchdowns en cuatro juegos.