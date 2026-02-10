Malinin da el primer paso hacia el oro olímpico en patinaje artístico

El prodigio estadounidense del patinaje artístico, Ilia Malinin, se colocó líder de la prueba individual del patinaje artístico después del programa corto, este martes en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Esperado como una de las superestrellas de estos Juegos, Malinin confirmó ese estatus, dos días después de haber conseguido su primer oro olímpico al triunfar con su país en la prueba por equipos

Después del programa corto, el patinador de 21 años, vigente doble campeón mundial, lidera la competición con 108,16 puntos

A menos que el viernes en el programa libre sufra un cataclismo, todo apunta a que terminará con la medalla de oro al cuello

"Me he divertido de verdad", declaró simplemente al término de su actuación

Supera de momento al japonés Yuma Kagiyama (103,07 puntos) y al francés Adam Siao Him Fa (102,55)

Este trío de cabeza ha conseguido una diferencia bastante importante con el cuarto, el italiano Daniel Grassl, que obtuvo 93,46 puntos

Malinin tuvo una actuación magnética, adornada con dos saltos cuádruples, un triple Axel y su tradicional salto hacia atrás, que hizo vibrar al Milano Ice Skating Arena, haciendo un programa sin fallos, a la altura de su apodo, "Quad God"

Kagiyama se posicionó muy bien para repetir la medalla de plata que consiguió hace cuatro años en Pekín 2022, cuando fue superado por otro estadounidense, el legendario Nathan Chen

Adam Siao Him Fa también se perfila como ocupante del podio en esta prueba después de su programa corto, inspirado en Leonardo da Vinci, y con un traje que hacía referencia a una de sus obras maestras, el Hombre de Vitruvio

Sus 102,55 puntos son para él una nueva mejor marca personal

El título se decidirá el viernes con el programa libre a partir de las 19:00 locales (18:00 GMT)

Se clasificó para esa batalla del viernes el único latinoamericano en liza en el patinaje artístico, el mexicano Donovan Carrillo, abanderado de su país y que con 75,56 quedó 23º de los 24 que obtuvieron el pase

No lo consiguió sin embargo el único español, Tomás Guarino (25º, 69,80), que había atraído la atención en los días previos a los Juegos porque su programa inspirado en los personajes infantiles de los Minions había sido vetado por los poseedores de los derechos, con los que finalmente hubo un acuerdo antes de esta competición