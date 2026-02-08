Malinin logra su primer oro olímpico con prueba por equipos de patinaje

Ilia Malinin ya tiene su primer oro olímpico: el prodigio del patinaje artístico se coronó con Estados Unidos en la prueba por equipos, este domingo en Milán

Es la segunda edición consecutiva en la que el país de las barras y estrellas se lleva el título en esta categoría

El Team USA terminó acumulando 69 puntos, quedando justo por delante de Japón (68), mientras que los anfitriones italianos (60) se quedaron con el bronce

Los nipones plantaron batalla hasta el último momento, pero como hace cuatro años tuvieron que conformarse con la plata

Japón había conseguido nivelar el marcador a lo largo del domingo gracias a la prueba por parejas y a la femenina, con lo que todo se decidía en el programa libre masculino, la última batalla

Allí Malinin, a pesar de algunas imprecisiones inhabituales en él, completó cinco saltos cuádruples y un salto hacia atrás que entusiasmó a los espectadores, entre los que se encontraban el tenista Novak Djokovic y la exatleta Allyson Felix

Consiguió sumar 200,03 puntos, muy lejos de su récord del mundo estratosférico (238,24) pero suficiente para superar a Shun Sato, que hizo un programa impecable y fue recompensado con 194,86 puntos

El estadounidense se sacó así la espina del sábado, cuando Yuma Kagiyama le había superado en el programa corto

Malinin, de 21 años, lleva dos años dominando el patinaje y es el vigente doble campeón mundial de la prueba individual masculina, donde intentará en la nueva semana coronarse en Milán-Cortina

El martes tendrá lugar el programa corto de esa prueba y el viernes el programa libre

El ambiente del Milan Ice Skating Arena fue espectacular, animado por el buen papel de los italianos

Con la música poética del film "Interstellar" de Christopher Nolan, Matteo Rizzo hizo su mejor programa libre de la temporada, al término del cual sus compañeros y los tifosi estallaron a gritar "¡I-ta-lia! ¡I-ta-lia!"

La prueba por equipos se ha disputado a lo largo de tres días, desde el viernes, y ha servido para levantar el telón del patinaje artístico, uno de los deportes estelares de cada edición olímpica