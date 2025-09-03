Mallorca suspende y retira la capitanía a Dani Rodríguez por sus críticas

El Mallorca suspendió de empleo y sueldo y retiró la capitanía al centrocampista Dani Rodríguez este miércoles tras sus quejas en las redes sociales por haberse quedado en el banquillo y no jugar ante el Real Madrid el pasado sábado.

Rodríguez, de 37 años y en el club isleño desde 2018, no participó en la derrota 2-1 de su equipo el sábado en el Santiago Bernabéu.

“El RCD Mallorca informa que se ha establecido una suspensión de empleo y sueldo al jugador Dani Rodríguez. Además, el club retira la capitanía al futbolista con efecto inmediato”, señaló la entidad en un comunicado.

Después del partido en el Bernabéu, Rodríguez arremetió contra el entrenador Jagoba Arrasate por no haber jugado.

El futbolista indicó que debería haber jugado antes que el nuevo fichaje Jan Virgili, aterrizado días antes procedente del Barcelona, que entró como reemplazante.

“Espero que Jan tenga éxito aquí y que entre todos podamos ayudarle, pero algo así manda un mensaje horrible al vestuario, que el trabajo, la entrega y la lealtad no importan”, se quejó Rodríguez en la red social Instagram.

“Duele que un jugador que acaba de llegar, con una sola sesión de entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros de equipo que llevan años defendiendo esta camiseta con sudor y esfuerzo, poniendo al club por encima de todo”, añadió.

Rodríguez recordó que su familia había viajado a la capital española para asistir al partido: “Viaje (sic) con la ilusión de mis hijos para ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie”.

rbs/bc/pm/mcd