Malta reconocerá formalmente el Estado palestino en la Asamblea de la ONU, según el primer ministro

LA VALETA, 22 sep (Reuters) -

Malta anunciará el lunes su reconocimiento formal de un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informó la Oficina del primer ministro, uniéndose así a un grupo de países que han dado este paso.

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron el Estado palestino el domingo, una medida destinada a promover una solución de dos Estados para poner fin a la guerra en Gaza. Se espera que Francia y otros Estados tomen la misma decisión el lunes.

El primer ministro de Malta, Robert Abela, anunció por primera vez en mayo sus planes para el reconocimiento de un Estado palestino, pero la conferencia de la ONU se pospuso posteriormente.

La isla mediterránea de la UE tiene un historial de apoyo a las causas palestinas y ha respaldado los esfuerzos en favor de una solución de dos Estados, al tiempo que mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

La esposa del exlíder palestino Yaser Arafat vivió en la isla durante varios años.

A última hora del domingo, Abela saludó la entrega de un cargamento de harina donado por Malta a Gaza "en vísperas del reconocimiento por Malta de un Estado palestino", en una publicación en la red social Facebook.

Dijo que el reconocimiento de un Estado palestino era "histórico" y que Malta seguía comprometida con alcanzar la paz en la región. (Información de Christoper Scicluna; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)