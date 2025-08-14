Malteadas, batidos, frappés y más: una deliciosa guía de bebidas heladas

En el calor del verano, nos sentimos atraídos por esa gloriosa sección del menú de bebidas que promete alivio en forma de capricho frío, cremoso y que congela el cerebro. Pero pedir una bebida congelada es diferente en distintas partes de Estados Unidos y en diversos restaurantes y heladerías.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un batido, una malteada, un frappé o tal vez incluso un concreto?

La geografía, la tradición y el lenguaje local juegan un papel en la preparación y el nombre de las bebidas congeladas.

Desglosémoslo sorbo a sorbo (o cucharada a cucharada).

Batidos

Quizás el más icónico del grupo, el batido es típicamente una mezcla de helado y leche, licuado hasta que quede suave y bebible. Es simple y dulce. El helado generalmente forma el sabor base de la bebida, y luego se agregan otros saborizantes, desde jarabes hasta extractos y frutas frescas.

En el Lexington Candy Shop, un restaurante de 100 años con una fuente de sodas de estilo antiguo en el Upper East Side de Manhattan, el batido más popular es el de vainilla que suma alrededor del 60% de todos los pedidos. Eso, según John Philis, copropietario de la tienda junto con Bob Karcher, y cuyo abuelo, Soterios Philis, la abrió en 1925.

Sus siguientes sabores más populares son chocolate, café y fresa, señaló Philis. Lexington Candy utiliza jarabes caseros, dice, lo que les da a los batidos “un agradable guau”.

Otros favoritos de los fanáticos de la tienda son el clásico blanco y negro (helado de vainilla y jarabe de chocolate) y el Broadway (jarabe de chocolate con helado de café). En el verano, hay batidos de durazno.

Malteadas

Una malteada es, esencialmente, un batido con una cucharada de polvo de leche malteada. Este último es un saborizante de estilo antiguo que combina cebada malteada, harina de trigo (precaución para los que no consumen gluten) y leche evaporada. Le da a la bebida ese sabor tostado, casi a nuez, que te transporta mentalmente a un restaurante o autocine de la década de 1950.

Dato curioso: El polvo de leche malteada fue creado originalmente como un refuerzo nutricional, principalmente para bebés, pero encontró su hogar detrás del mostrador de heladerías y restaurantes. Agrega un toque ligeramente más rico y de la vieja escuela a los batidos y otras bebidas congeladas.

También hay muchas bebidas congeladas mezcladas que se preparan con yogur congelado en lugar de helado; a veces se conocen como batidos fro-yo.

Frappés

La palabra “frappé” podría significar cosas diferentes para diferentes personas, dependiendo de dónde sean.

En Nueva Inglaterra, particularmente en Massachusetts, un frappé es lo que la mayoría de nosotros llamaríamos un batido, hecho con leche, helado y generalmente algunos otros saborizantes.

En Massachusetts, escucharás que esta bebida se llama “frap” (rima con “rap”), pero créeme que no hay consenso sobre la pronunciación correcta de la palabra. A veces, un frappé de esta región podría ser simplemente leche fría saborizada, sin helado añadido.

También hay un género de frappés asociados con bebidas mezcladas con café, popularizadas por cadenas como Starbucks. Piensa en lattes helados y mezclados, a menudo cubiertos con crema batida. Estos se pronuncian “frap-pés”.

Escarchados

Philis dice que, en la ciudad de Nueva York y otras regiones, un batido solía conocerse como un “escarchado”.

“Cuando alguien entra y pide un ’escarchado, me gusta esta persona”, declara Philis.

Cuando McDonald’s y otras cadenas de comida rápida comenzaron a llamar “shakes” a los batidos, el mundo siguió su ejemplo, y la palabra “escarchado” pasó de moda.

Un escarchado flotante, explica Philis, es un batido con una bola extra de helado flotando en la parte superior. ¡Hablando de rizar el rizo!

Concretos

Luego tenemos el concreto, un postre congelado ultra espeso y cremoso tan denso que una cuchara puede mantenerse en pie en él. Esto es, esencialmente, natilla congelada mezclada con ingredientes como dulces, galletas o frutas, pero no se agrega leche. Es más un manjar para comer con cuchara que para beber con pajilla.

Los concretos son populares en los sitios donde la natilla congelada es popular, principalmente en el centro-norte de Estados Unidos. La natilla congelada tiene menos aire que la mayoría de los helados, y debe contener un 1,4% de yemas de huevo, lo que le da su riqueza característica.

El concreto fue inventado en una tienda de natillas congeladas llamada Ted Drewes en St. Louis. Si compras uno allí, el despachador te lo entregará al revés, diciendo: “Aquí está tu concreto”, y no se caerá.

Travis Dillon (cuya esposa, Christy, es nieta del fundador Ted Drewes) contó esta historia de origen: en la década de 1950, un niño llamado Steve Gamir solía venir y pedirle al chico detrás del mostrador “el batido más espeso que puedas hacer”. Los empleados comenzaron a omitir la leche de los batidos de Gamir, simplemente pasando la natilla por la máquina, lo que producía un batido que requiere una cuchara, no una pajilla.

Dillon dice que el chocolate es su sabor más popular, seguido por las chispas de chocolate, fresa y Heath Bar, pero agrega que hay muchos otros sabores para explorar, incluyendo un concreto de chocolate malteado, ¡lo mejor de dos mundos de bebidas congeladas!

Helados flotantes

Los helados flotantes son los primos espumosos de los batidos.

Una bola de helado (generalmente de vainilla) se coloca en un vaso de refresco (generalmente, cerveza de raíz o cola, ocasionalmente refresco de naranja o lima-limón, como Sprite) para crear una mezcla espumosa, dulce y burbujeante. Los helados flotantes pueden ser nostálgicos para algunas personas.

Lexington Candy sigue apegada a su estilo antiguo con sus helados flotantes, y prepara los refrescos a pedido con jarabe, revolviendo a mano, y luego agregando el helado. En algunas áreas del país, podrías escuchar que un helado flotante de cerveza de raíz se conoce como “vaca marrón”.

Sodas de helado

Al igual que los helados flotantes, las sodas de helado no se hacen en una licuadora. Philis dice que las suyas se preparan con el jarabe de tu elección, café, mitad y mitad, más agua con gas. Luego se agrega una bola de helado. Dice que generalmente el jarabe y el helado son del mismo sabor, pero a la gente también le gusta mezclar y combinar.

Smoothies

Finalmente, una palabra sobre los smoothies, el manjar congelado presuntamente más consciente de la salud. Los smoothies se hacen tradicionalmente con frutas, yogur, jugo y a veces hielo. En ocasiones, la fruta se congela antes de mezclarse en la bebida. Los smoothies están diseñados para parecer virtuosos, pero pueden contener mucho azúcar, calorías e intensidad, dependiendo de los ingredientes. Por ejemplo, si ves un smoothie de mantequilla de maní, chocolate y plátano, puedes darte cuenta de inmediato de que se trata más de sabor que de salud.

Así que la única pregunta es: ¿Queda suficiente tiempo en el verano para probar todo el léxico de bebidas cremosas congeladas? Cree en ti mismo. Yo creo en ti.

Katie Workman escribe regularmente sobre comida para The Associated Press. Ha escrito dos libros de cocina enfocados en la cocina familiar, “Dinner Solved!” y “The Mom 100 Cookbook”. Escribe en https://themom100.com/. Se le puede contactar en Katie@themom100.com.

