Mamadou Sarr regresa al Chelsea tras cesión en el Estrasburgo

El defensor internacional senegalés Mamadou Sarr regresa al Chelsea luego de pasar media temporada cedido en el Estrasburgo francés, anunciaron este lunes los dos clubes.

El zaguero de 20 años, campeón de África en enero con los Leones de la Teranga, ya había jugado en el conjunto galo en la campaña 2024-2025.

Lo hizo antes de firmar por los Blues en junio de 2025, aunque poco después regresó cedido al club de Alsacia.

Pero Chelsea optó por recuperar a su jugador en el último día del mercato de invierno, en un movimiento que involucró a dos equipos pertenecientes al consorcio BlueCo.

Grupos de seguidores del Estrasburgo están molestos por lo que consideran un trato privilegiado al Chelsea por parte de BlueCo.

En diciembre, el entonces entrenador del Estrasburgo, el inglés Liam Rosenior, fue designado nuevo técnico del Chelsea tras la salida del italiano Enzo Maresca.