Mamardashvili: "Kvaratskhelia es mejor que toda España"

El internacional georgiano Giorgi Mamardashvili ha asegurado que la selección española, a la que se enfrentarán este domingo en los octavos de final de la Eurocopa de Alemania 2024, es "la favorita" para ganar el torneo, pero ha advertido de que lucharán "hasta el final", señalando además que el delantero del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia es "mejor que toda España".

"Para mí, España es la favorita de la competición. Georgia es un país pequeño pero con gran corazón y tendremos que luchar y competir, a ver qué pasa", señaló en una comparecencia ante los medios de comunicación. "Ahora tenemos que disfrutar, luchar y competir", añadió.

Además, se deshizo en elogios hacia su compañero de selección Khvicha Kvaratskhelia. "Creo que es mejor que toda España", afirmó, antes de hablar de Georges Mikautadze, máximo goleador de la Eurocopa. "Es muy bueno. Creo que él también va a ir a un equipo muy grande", indicó.

Por otra parte, el portero del Valencia resaltó las claves para tener opciones ante los de Luis de la Fuente. "Tenemos que jugar defensivamente bien y tratar de salir rápido al contraataque. Tenemos mucha gente delante con calidad y podemos hacer algo", manifestó.

"Yo no digo que vayamos a ganar, digo que vamos a luchar hasta el final", continuó el guardameta, que también habló de los puntos fuertes de su rival del domingo. "(Lamine) Yamal tiene mucha calidad: mete goles, da asistencias... Tienen también un portero muy bueno, para mí el mejor portero del año", expresó sobre Unai Simón.

Por último, respecto a su actuación en la fase de grupos de la Eurocopa, en la que ha sido considerado por muchos el mejor portero del torneo hasta el momento, Mamardashvili espera poder mantener el nivel. "No es fácil, pero estoy preparado para ello. Durante todo el año me he preparado para alcanzar este nivel y voy a seguir jugando así", finalizó.

Europa Press