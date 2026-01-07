Mamdani defiende a una funcionaria acusada de publicar sobre "supremacía blanca"

NUEVA YORK (AP) — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó a una funcionaria de vivienda recién nombrada mientras enfrenta críticas por publicaciones en redes sociales de hace años, incluidos mensajes que pedían la confiscación de propiedades privadas y vinculaban la propiedad de viviendas con la supremacía blanca.

Cea Weaver, una activista a favor de inquilinos de larga trayectoria, fue seleccionada por el demócrata la semana pasada para servir como directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Proteger a los Inquilinos. El alcalde ha prometido expandir y fortalecer la oficina para tomar medidas "sin precedentes" contra propietarios negligentes.

Pero, en un ejemplo del enorme escrutinio nivel sobre la administración de Mamdani, las publicaciones de Weaver, que han sido eliminadas desde entonces, han provocado condenas de funcionarios del Departamento de Justicia y del consejo editorial de The Washington Post.

Las publicaciones, que fueron difundidas en redes sociales en los últimos días por críticos de Mamdani, incluían llamados a tratar la propiedad privada como un "bien colectivo" y a "empobrecer a la clase media blanca". Un tuit enviado en 2017 describe la propiedad de viviendas como "un arma de la supremacía blanca disfrazada de 'política pública de construcción de riqueza'".

Eric Adams, el exalcalde de la ciudad y también demócrata, denunció que los comentarios muestran "privilegio extremo y un total desapego de la realidad."

Preguntado sobre la controversia el miércoles, Mamdani no abordó el contenido de las publicaciones de Weaver, pero defendió su historial de "defender a los inquilinos en toda la ciudad y el estado."

Weaver indicó en una entrevista con una estación de televisión local que algunos de los mensajes eran "lamentables" y "no es algo que diría hoy".

"Quiero asegurarme de que todos tengan un lugar seguro y asequible para vivir, ya sea como inquilinos o propietarios, y eso es algo en lo que estoy completamente enfocada en este nuevo rol," añadió.

La discusión surge después de que Mamdani aceptara el mes pasado la renuncia de otra funcionaria, Catherine Almonte Da Costa, después de que la Liga Antidifamación compartiera publicaciones en redes sociales que ella hizo hace más de una década y que contenían estereotipos antisemitas.

Aunque Mamdani había dicho que desconocía los mensajes de Da Costa, las publicaciones pasadas de Weaver en redes sociales eran conocidas por la administración, según una portavoz del alcalde, Dora Pekec.

Weaver anteriormente lideró la coalición Justicia de Vivienda para Todos, que fue ampliamente reconocida por ayudar a convencer a los legisladores estatales de aprobar un paquete integral de protecciones para inquilinos en 2019.

Como líder de la oficina de protección de inquilinos de la ciudad, desempeñaría un papel clave en lograr una de las promesas de campaña más polarizadoras de Mamdani: identificar a los propietarios negligentes y obligarlos a negociar la venta de sus propiedades a la ciudad si no pueden pagar multas por violaciones.

La propuesta de "gestión pública" ha generado consternación entre los grupos de propietarios y escepticismo de otros en el gobierno de la ciudad.

Pero los primeros días de su administración han mostrado señales de que el nuevo alcalde no está retrocediendo en la idea.

En una conferencia de prensa inmediatamente después de su toma de posesión la semana pasada, Mamdani sostuvo que la ciudad tomará medidas "que sentarán precedentes" contra el propietario de un edificio de apartamentos en Brooklyn que debía dinero a la ciudad y que actualmente estaba en proceso de bancarrota.

Luego anunció el nombramiento de Weaver, lo que provocó fuertes aplausos de los miembros de un sindicato de inquilinos reunidos en el vestíbulo del edificio.

"Va a ser un desafío," reconoció Weaver. "Nueva York es hogar de algunos de los bienes raíces más valiosos del mundo. Todo en la política de Nueva York gira en torno a ese hecho".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.