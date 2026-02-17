Mamdani, tasa a ricos o impuesto a las viviendas

El aumento propuesto del 9,5% en el impuesto predial afectaría a más de 3 millones de viviendas unifamiliares, cooperativas y condominios, y a más de 100.000 edificios comerciales, según declaró Mamdani durante la presentación de su plan preliminar de gastos.

El plan presupuestario, el primero de Mamdani desde su llegada a la alcaldía, asciende a US$ 127.000 millones y entrará en vigor el 1 de julio, tras revisiones y negociaciones con el Ayuntamiento. Esto representa un aumento respecto al plan de gastos actual de US$ 122.000 millones.

Mamdani, el recién elegido alcalde socialista demócrata de la ciudad, afirmó que se necesitaba un aumento de impuestos para cerrar un déficit fiscal de US$ 5.400 millones que atribuyó a imprecisiones presupuestarias de su predecesor, el exalcalde Eric Adams, quien afirmó haber dejado a Mamdani con más de US$ 8.000 millones en reservas. (ANSA).