Mamdani viaja a Puerto Rico para conferencia anual de políticos influyentes de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani viajará a Puerto Rico el jueves para asistir a un evento anual que reúne a políticos y cabilderos de la ciudad.

Recién salido de su victoria electoral, se espera que Mamdani sea una de las principales atracciones de la conferencia Somos, donde tendrá la oportunidad de conocer a personajes influyentes en la política ansiosas por captar su atención mientras comienza a formar su futura administración.

Mamdani, de 34 años, anunció su equipo de transición esta semana, contratando a un grupo de funcionarios veteranos para ayudar a guiar su traslado al Ayuntamiento, ya que planea llevar a cabo una ambiciosa agenda de asequibilidad cuando asuma el cargo el próximo año.

En Somos, tiene previsto asistir a una recepción de cóctel el jueves por la noche organizada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien fue una de sus grandes impulsoras durante su campaña.

La conferencia es algo así como un retiro posterior al Día de las Elecciones para los influyentes políticos del estado en un hotel Hilton en San Juan. Este año, hay eventos en salones de baile anunciados como "Desarrollo de la Fuerza Laboral a través de Comunidades Emergentes" y "Celebrando los Servicios Humanos Juntos", junto con una serie de talleres legislativos. Aunque, todo el evento suele verse como una oportunidad para relajarse, socializar y festejar.

Mamdani, quien estará acompañado por un equipo de colaboradores, tiene previsto regresar a Nueva York el sábado.

El viaje se produce días después de que derrotara al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

