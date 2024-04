Man City aplasta 4-0 a Brighton y sigue en carrera para revalidar título de la Premier

BRIGHTON, Inglaterra (AP) — El Manchester City se apuntó otra victoria aplastante en su marcha por un sin precedentes cuarto título consecutivo en la Liga Premier al vapulear el jueves de visitante 4-0 a Brighton, gracias a un doblete de Phil Foden y los tantos de Kevin De Bruyne y Julián Álvarez.

En su campaña más productiva como goleador, Foden anotó a los 26 y 34 minutos. De Bruyne abrió el marcador a los 17 y el argentino Álvarez sentenció a los 62.

La victoria extendió a 18 partidos la racha invicta del City en la liga inglesa y redujo a un punto la diferencia que les separa del líder Arsenal. Liverpool se encuentra dos puntos más atrás y comprometió sus aspiraciones al título tras perder 2-0 en el feudo de Everton el miércoles.

Al equipo de Pep Guardiola le quedan cinco partidos por disputar — uno más que Arsenal — y su actual nivel insinúa que no tropezarán en un tramo final que incluye expediciones a Nottingham Forest, Fulham y Tottenham, así como los partidos en casa contra Wolverhampton y West Ham.

Con un pleno de victorias, el City repetirá como campeón. Ningún otro club ha logrado encadenar cuatro consagraciones seguidas en la historia del fútbol inglés.

“Confío en mi equipo", dijo De Bruyne. “Con todo el respeto a Arsenal y Liverpool, son equipos increíbles... pero nada más necesitamos hacer nuestro trabajo”.

“Nada más tener que seguir en lo nuestro, no confiarnos, ser humildes y trabajar duro”, añadió el volante belga.

Desde un empate 0-0 ante Arsenal en casa el 31 de marzo, el City lleva cuatro victorias al hilo en la Premier, con 17 goles de por medio.

No se inmutaron pese a la ausencia del lesionado Erling Haaland, máximo anotador de la liga con 20 conquistas. Foden aprovechó para de repente meterse en la puja por la Bota de Oro.

Foden llegó a los 16 goles en la campaña y totaliza 24 en 48 partidos en todas las competiciones esta temporada. El volante ofensivo exhibió su pegada demoledora ante la presencia del técnico de Inglaterra Gareth Southgate en el Amex Stadium, cuando faltan siete semanas para el comienzo del Campeonato Europeo.

“Este año me he movido más hacia el centro y he mejorado inmensamente", dijo Foden sobre el ajuste posicional que le permite jugar por el medio del campo en vez de la banda. “Puedo meter más goles por en esa zona”.

De Bruyne anotó de cabeza por primera vez en la Premier. Se lanzó de palomita para impactar el centro de Kyle Walker, y adelantar al City.

Foden convirtió su primero de la noche cuando su remate de tiro libre se desvió en la espalda del zaguero rival Pascal Gross. Su otro tanto llegó con un disparo rasante dentro del área, aprovechando una mala salida de Brighton.

La “Araña” Álvarez, de titular por Haaland, hizo el 4-0 tras otra asistencia de Walker por la derecha.