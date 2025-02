Man City avizora reconstrucción tras campaña aciaga; algunos pilares de Guardiola podrían salir

Se avecina una gran reconstrucción en el Manchester City, y lo primero en la lista de labores pendientes parece la salida de los veteranos propensos a lesiones que no pueden soportar ya el exigente calendario del fútbol moderno.

Pep Guardiola fue muy claro el viernes sobre la nueva “realidad” que enfrenta el City tras su temporada más desafiante en un club que ha establecido nuevos estándares en la Liga Premier inglesa, pero que ahora está mirando el ocaso de una dinastía.

Un quinto título consecutivo en la Premier, que ampliaría el récord, es prácticamente imposible. El sueño de ganar otra Liga de Campeones se ha desvanecido tras una humillante eliminación a manos del Real Madrid antes de llegar siquiera a los octavos de final.

Parece que ahora son necesarios grandes cambios.

“Esto es muy exigente”, dijo el entrenador del City. “Los equipos son más rápidos, más veloces y más fuertes, y no podemos manejarlo en este momento.”

Lo que más desespera a Guardiola son los problemas de lesiones que han diezmado a su plantilla durante toda la temporada. Rodri, el ancla del mediocampo del City y su jugador más importante, se dañó el ligamento cruzado anterior en septiembre y está fuera por el resto de la campaña.

Los cuatro defensores centrales del City —Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji y Nathan Ake— han tenido largos períodos de ausencia. Kevin De Bruyne parece haber dejado atrás su mejor momento tras graves lesiones y ni siquiera salió del banquillo el miércoles, en la derrota por 3-1 ante el Madrid, que ilustró indudablemente el retroceso del City en esta temporada.

Guardiola no mencionó nombres cuando habló sobre ciertos jugadores que no son lo suficientemente robustos para soportar un calendario de partidos cada vez más apretado, cada tres o cuatro días.

Pero futbolistas como Stones, De Bruyne, Ake e incluso Jack Grealish parecen en riesgo, junto con aquellos en sus 30 años —como Ilkay Gundogan, Bernardo Silva y Mateo Kovacic— que han padecido con las exigencias físicas de los partidos esta temporada.

“Tenemos que sentarnos con los médicos, los fisioterapeutas, los jugadores, sus representantes y ser claros de que algunos de ellos no pueden sostener un ritmo de cada tres días”, dijo Guardiola. “Cada mes o dos meses jugando cada tres o cuatro días —ésta es la realidad.

“Es un año más y luego una Copa del Mundo. Y ya tenemos muchos jugadores que no pueden sostener lo que hemos hecho en el pasado, cada semana, jugando en diferentes competiciones, viajando, sin ningún problema. Tú (me preguntas) qué me preocupa y es precisamente eso. La calidad está ahí. Pero hay mucha calidad que no podemos utilizar debido a las lesiones.”

‘Más de 50 partidos es demasiado’

Con la adición de más partidos al calendario, Guardiola sabe que la situación va a empeorar. La campaña del City esta temporada incluye el Mundial de Clubes, recientemente ampliado, que se llevará a cabo desde mediados de junio hasta mediados de julio.

“Durante muchos, muchos años hemos estado hablando de esto. ... Más de 50 partidos es demasiado para los jugadores, es demasiado para los seres humanos, el cuerpo no puede sostenerlo. Llegamos a 65, 70 partidos y al final, mira lo que pasa. No es sólo el Man City, son todos los clubes. El Madrid también tuvo muchos problemas con lesiones. En el futuro, esto se volverá cada vez peor y por eso digo que estoy preocupado.”

Las lesiones siguen llegando. Stones, que se lastimó en los albores del partido del miércoles ante el Madrid, podría requerir cirugía en un cuádriceps dañado y quedaría fuera de dos a tres meses —un tiempo similar al que Akanji estará ausente tras una lesión de pierna sufrida en el primer partido contra el Madrid.

Erling Haaland se perdió la vuelta en Madrid debido a una lesión en la rodilla y está en duda para el partido de la Premier contra el Liverpool este domingo.

En cuanto a De Bruyne, que ha sido un suplente no utilizado en los últimos dos partidos, Guardiola sólo dijo que ello se debía a sus “decisiones”, aunque sugirió que las limitaciones físicas actuales del mediocampista incidieron.

“Nunca, jamás es algo personal, nunca estoy molesto”, dijo Guardiola sobre De Bruyne. “Pero por las exigencias, por la forma en que necesitamos jugar debido a la falta de fuerza y atributos físicos que tenemos, necesitamos partidos con más control, no subiendo y bajando.”

La reconstrucción ha comenzado

El City ya ha comenzado su renovación. Gastó más de 200 millones de dólares durante el reciente periodo de transferencias de invierno en cinco jugadores: el mediocampista español Nico González, los defensores Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Christian McFarlane, y el delantero egipcio Omar Marmoush.

Eso podría ser sólo el comienzo.

