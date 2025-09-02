Man City ficha a Donnarumma tras salida de Ederson al Fenerbahce

Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain después de vender al veterano portero Ederson Moraes al Fenerbahce el martes, en un cambio que parece alejarse del enfoque de juego del equipo que una vez dominó la Liga Premier.

Donnarumma — uno de los mejores porteros del mundo — fue una figura clave en la carrera del PSG hacia el título de la Liga de Campeones la temporada pasada, pero fue considerado excedente en el club francés tras la firma de Lucas Chevalier del Lille el mes pasado.

City se ha esforzado por Donnarumma, de 26 años, a pesar de que su fortaleza no es sacar el balón desde atrás, lo que típicamente es un requisito clave para los porteros en los equipos dirigidos por Pep Guardiola.

Eso es en lo que Ederson sobresalía, ayudando a revolucionar la posición de portero en el fútbol inglés con su increíble calma bajo presión con el balón en los pies y su capacidad para iniciar ataques desde el fondo. El internacional brasileño tuvo siete asistencias en la Liga Premier — dos más que cualquier otro portero — gracias a sus largos y precisos pases.

Donnarumma es ahora el futuro para el City, después de firmar un contrato de cinco años en lo que describió como un “momento especial y de orgullo”.

“Este es un club al que a cualquier jugador en el fútbol mundial le encantaría unirse", dijo el internacional italiano.

“He admirado ver al Manchester City durante muchos años, así que ahora poder jugar para el club es un gran honor y un privilegio".

Aunque potencialmente es un fichaje poco probable por parte de Guardiola, Donnarumma aporta un ganador y líder probado al vestuario del City y una mayor presencia en la portería.

Donnarumma fue posiblemente el mejor portero de Europa la temporada pasada debido a su inspirada capacidad para detener disparos en las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Le quedaba un año de contrato en el PSG, que no estaba dispuesto a dejarlo ir gratis al final de la temporada.

“Ha acumulado una gran cantidad de experiencia de alto nivel y sabe lo que se requiere para lograr el éxito de manera sostenida", dijo el director de fútbol del City, Hugo Viana.

Ederson ganó 18 trofeos en el City después de unirse desde el Benfica en 2017.

“Llegué a Manchester hace ocho años lleno de esperanza", dijo Ederson de 31 años, “pero no podría haber predicho un tiempo tan hermoso juntos”.

Viana elogió a Ederson por sus “habilidades y valentía", añadiendo que fueron "cruciales para ayudar al City a jugar el hermoso fútbol que hemos visto”.

La salida de Ederson continuó la limpieza de jugadores que ayudaron al City a convertirse en la fuerza dominante en Inglaterra bajo Guardiola, así como en ganador de la Liga de Campeones en 2023, pero que ahora podrían haber pasado su mejor momento.

En esta ventana de transferencias, Kyle Walker se ha ido al Burnley en un acuerdo permanente, Jack Grealish se unió al Everton en préstamo y Manuel Akanji firmó por el Inter de Milán el martes.

James Trafford, un joven de 22 años fichado del Burnley en la pretemporada, ha comenzado la temporada como el portero titular del City, pero es probable que sea superado por Donnarumma.

Las transferencias de Donnarumma y Ederson se anunciaron unas horas después de que la ventana de transferencias de verano del fútbol europeo cerrara en Inglaterra el lunes por la noche. Sin embargo, la ventana aún está abierta en Turquía.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.