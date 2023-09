MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United se pronunció por primera vez sobre las acusaciones de abuso doméstico contra el internacional brasileño al decir el miércoles que se toma “muy en serio” el asunto.

El club de la Liga Premier inglesa no especificó si el delantero seguirá siendo tomado en cuenta para los partidos tras haber sido descartado por su selección para un par de partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial.

“Manchester United reconoce las acusaciones existentes contra el futbolista sudamericano, y entiende que la policía está llevando a cabo una investigación”, dijo el club. “A la espera de más información, el club no hará más comentarios al respecto. Como institución, nos tomamos este asunto muy en serio, teniendo en cuenta el impacto que estas acusaciones y la posterior denuncia tendrán en los sobrevivientes a abusos”.

El lunes, medios brasileños publicaron detalles sobre el supuesto abuso doméstico perpetrado contra su exnovia.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Antony no será parte del equipo para los duelos ante Bolivia y Perú “debido a los hechos que se hicieron públicos el lunes”.

El United fue criticado por no pronunciarse con mayor celeridad.

Antony, de 23 años, publicó el lunes un comunicado en Instagram antes de que lo sacaran de la convocatoria diciendo que “niega vehemente las acusaciones”.

Mason Greenwood, otro delantero del United, fue suspendido por el club tras afrontar acusaciones de intento de violación y agresión, las cuales fueron archivadas en febrero. Pese a ello, el United anunció el mes pasado que Greenwood no seguiría en el club y el jugador fue cedido a préstamos al Getafe de la Liga española.

La exnovia de Antony lo denunció a la policía el 20 de mayo, acusándolo de violencia doméstica. El jugador lo negó en junio y nuevamente este lunes. La prensa brasileña publicó los supuestos mensajes entre los dos, en los que al parecer el jugador amenazó e intimidó a la mujer en varias ocasiones.

La Confederación Brasileña de Fútbol dijo que el “caso necesita ser investigado” y que darle de baja de la convocatoria pretende proteger a Antony, a la supuesta víctima y a la selección.

En tanto, policía de Sao Paulo confirmó a The Associated Press que la investigación continúa pero no dio detalles.

Organizaciones contra la violencia doméstica pidieron tomar medidas luego que las acusaciones contra Antony trascendieron.

“El mundo observa al Manchester United para constatar cómo uno de los clubes más importantes responde a estos recientes informes de abuso doméstico”, dijo la Coalición para Acabar la Violencia contra las Mujeres. “Volvemos a reclamar a la Liga Premier y la FIFA tomar medidas significativas, ya que es claro que estos incidentes no son aislados, sino parte de un patrón de conducta dentro de una cultura que tolera que los futbolistas perpetren con impunidad actos violentos contra las mujeres”.