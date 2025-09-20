Man United recibe un alivio con triunfo ante Chelsea y Liverpool mantiene inicio perfecto

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El Liverpool mantuvo su comienzo perfecto de temporada en la Liga Premier gracias al gol y asistencia de Ryan Gravenberch en la victoria del sábado 2-1 sobre el Everton en Anfield.

El Liverpool tiene marca de 5-0 después del derbi de Merseyside.

El anfitrión estuvo apático y descuidado durante grandes tramos de la segunda mitad e Idrissa Gueye anotó a los 58 minutos para los Toffees, quienes perdieron por primera vez desde su apertura en Leeds.

Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos en casa contra los Blues por primera vez desde 1933-37. Everton no ha ganado un partido en Anfield con público desde 1999, su única victoria desde entonces fue a puerta cerrada en 2021 durante la pandemia de coronavirus.

El entrenador del Everton, David Moyes, sigue sin ganar en 23 partidos en Anfield con el Everton, Manchester United, Sunderland y West Ham.

Alexander Isak y Florian Wirtz, los dos fichajes del verano del Liverpool, ingresaron de cambio en la segunda mitad, Wirtz en el minuto 61 e Isak en el 67.

Gravenberch adelantó a Liverpool después de 10 minutos cuando Mohamed Salah lanzó un pase de un bote en su camino. El mediocampista defensivo extendió su pierna derecha y de media volea levantó el balón sobre el brazo extendido del portero Jordan Pickford.

Gravenberch posteriormente pasó el balón de forma perfecta a los 29 minutos antes de que Hugo Ekitike colocara el balón entre las piernas de Pickford y hacia el poste lejano.

Gueye anotó con un disparo de larga distancia después de que Iliman Ndiaye devolviera el centro de Jack Grealish. A punto de cumplir 36 años el próximo viernes, Gueye se convirtió en el segundo jugador más viejo del Everton en anotar en un derbi de Merseyside, detrás de Sam Chedgzoy, de 37 años, en 1926, según Opta.

Presión en aumento

En otro mal día para el entrenador del West Ham, Graham Potter, su equipo perdió por cuarta vez en cinco partidos, cayendo en casa 2-1 ante el Crystal Palace.

Potter, exentrenador del Chelsea, tiene seis triunfos en 25 encuentros desde que fue contratado en enero y ha perdido 14 de ellos.

Objeto de cánticos insultantes de la multitud en el London Stadium, Potter dijo: "No lo escuché. Entiendo la frustración, pero no hay nada que pueda decir".

Duró solo siete meses en el Chelsea y ya ha habido especulaciones en los medios británicos sobre posibles reemplazos, incluidos el exentrenador del Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, y el ícono del West Ham, Slaven Bilic.

Cuando se le preguntó si pensaba que tenía el respaldo de la jerarquía del club, Potter dijo: "no tengo razones para pensar que no.

Pero también entiendo el entorno y los resultados".

Tyrick Mitchell anotó el gol de la victoria para el Palace en el minuto 68 después de que el gol inicial de Jean-Philippe Mateta fuera anulado por Jarrod Bowen.

West Ham estaba en el puesto 18 en la clasificación con tres puntos.

Wolves sigue último

Es aún peor para Wolverhampton después de perder en casa 3-1 ante Leeds.

El equipo de Vitor Pereira estaba en el último lugar y todavía buscando sus primeros puntos después de cinco partidos.

Pereira firmó un nuevo contrato con el club esta semana, pero parece que le espera una temporada difícil.

La derrota llegó a pesar de que Ladislav Krejci adelantó a Wolves en los primeros ocho minutos. Dominic Calvert-Lewin anotó su primer gol para Leeds desde su traslado desde el Everton en el verano.

Anton Stach y Noah Okafor también anotaron para el equipo recién ascendido.

Remontada de los Spurs

Perdiendo 2-0 en Brighton, Tottenham remontó para rescatar un empate 2-2.

Los goles de Yankuba Minteh y Yasin Ayari parecían poner a Brighton en camino para solo su segunda victoria de la temporada. Pero Richarlison redujo la desventaja antes del descanso y un autogol de Jan Paul van Hecke al 82 aseguró un punto para los Spurs.

Es la segunda vez esta temporada que Brighton desperdicia una ventaja al final, habiendo concedido un empate en el tiempo de descuento en el empate 1-1 con Fulham en el día de apertura.

Ange Postecoglou consiguió su primer punto como entrenador del Nottingham Forest en un empate 1-1 en Burnley.

___

