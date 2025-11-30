Man United remonta y vence 2-1 a Crystal Palace. Zirkzee rompe sequía con golazo.

Joshua Zirkzee anotó en la Liga Premier por primera vez en casi un año para encender la reacción del Manchester United para doblegar el domingo 2-1 a Crystal Palace.

El delantero holandés no había marcado en la máxima categoría de Inglaterra desde un doblete contra Everton el 1 de diciembre del año pasado. Pero puso fin a su sequía con un impresionante gol a los 54 minutos de la visita al Selhurst Park para igualar el partido después de que Jean-Philippe Mateta adelantó al Palace al cobrar un penal en la primera mitad.

Mason Mount anotó el gol de la victoria nueve minutos después. El United puso fin a la racha de 12 partidos invictos en casa del Palace en la liga.

Una brillante acción individual de Zirkzee enchufó al United en el partido. Tras un tiro libre cobrado por Bruno Fernandes por la izquierda, controló el balón con el pecho dentro del área, hizo un giro y definió con un zurdazo casi sin ángulo. Fue apenas su octavo gol en total para el United desde que llegó procedente de Bologna el año pasado y su primero esta temporada.

Entró en el once titular del United tras las lesiones de los delanteros Benjamin Sesko y Matheus Cunha y ofreció uno de sus mejores momentos en su etapa en el club.

Mount anotó el gol decisivo tras un tiro libre al rematar rasante desde el borde del área después de un pase de Fernandes.

Mateta puso en ventaja al Palace con un penal ejecutado dos veces a los 36. Se consideró que el internacional francés hizo un doble toque en la primera ejecución y se le pidió que lo repitiera, según la aclaración de la regla que se implementó después de que el doble toque accidental del argentino Julián Álvarez en una tanda de penales contra el Real Madrid la temporada pasada ayudara a eliminar al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones.

