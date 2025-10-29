Mánager interino de Nacionales Miguel Cairo no será contratado de forma permanente

WASHINGTON (AP) — Miguel Cairo, quien quedó como mánager interino de los Nacionales de Washington tras el despido de Dave Martínez en julio, no obtendrá el puesto de manera permanente, además de otros cambios entre los miembros de su cuerpo técnico, informó el miércoles una persona con conocimiento de las decisiones a The Associated Press.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no se han anunciado los planes de Washington para quien será el piloto en el terreno de juego la próxima temporada.

Los cambios incluyen las salidas del coach de pitcheo Jim Hickey, el coach de bateo Darnell Coles, el coach puertorriqueño del bullpen Ricky Bones, el coach venezolano de primera base Gerardo Parra y el coach de tercera base Ricky Gutiérrez.

The Washington Post fue el primero en informar que el venezolano Cairo y los coaches no permanecerían en sus posiciones.

La noticia de la reestructuración llega menos de un mes después de que Paul Toboni fuera presentado como el nuevo presidente de operaciones de béisbol de los Nacionales.

Washington despidió al presidente y gerente general Mike Rizzo y a Martínez en julio. El equipo lleva seis temporadas consecutivas con saldo negativo desde que conquistó la Serie Mundial en 2019, incluyendo un récord de 66-96 en 2025 que colocó a Washington en el puesto 14 de 15 clubes en la Liga Nacional.

“No estamos contentos con donde estamos ahora. Por eso trajimos a Paul. Y vamos a volver a donde se supone que debemos estar. No se rindan con nosotros; vamos a estar allí de nuevo. Garantizado”, señaló el propietario de Washington, Mark Lerner en la conferencia de prensa en el Nationals Park el 1 de octubre para anunciar la contratación de Toboni, quien había sido asistente del gerente general con los Medias Rojas de Boston.

Toboni dijo ese día que quería hablar con Cairo antes de hablar públicamente sobre los planes para el puesto de mánager.

Cairo, un amigo cercano de Martínez, había sido el coach de banca de los Nacionales desde el año pasado.

La primera temporada de Hickey como coach de lanzadores de Washington fue en 2021. Coles comenzó como coach de bateo el año siguiente.

