Manchester City a la caza del Arsenal mientras la presión aumenta sobre Frank y Howe

El Manchester City puede situarse provisionalmente a tres puntos del líder Arsenal en caso de vencer en casa al Fulham el miércoles, un día antes del duelo de Premier League de los Gunners en Brentford

Muy diferente es el objetivo para Tottenham y Newcastle, dos equipos que han avanzado con solvencia en la Liga de Campeones de Europa, pero que se hallan en la zona media-baja de la tabla del campeonato inglés

Además, sus respectivos entrenadores, Thomas Frank y Eddie Howe, se juegan el puesto el martes en su enfrentamiento con aroma de Champions en el norte de Londres

El Arsenal sigue siendo favorito para un título liguero que se le resiste desde hace 22 años, pero la espectacular remontada del City para derrotar al Liverpool el domingo podría suponer un punto de inflexión para los Citizens de Pep Guardiola

Clave en ese objetivo puede ser Erling Haaland. "Necesitamos creer y empezar a ganar partidos. En definitiva, esto es lo que importa", declaró el centrodelantero.

El internacional noruego es líder destacado de la clasificación de goleadores de la Premier, aunque en sus 13 últimos partidos solo ha marcado un gol de jugada

Con un calendario más favorable antes de que el Arsenal visite el Etihad en abril, el City puede añadir presión al equipo de Mikel Arteta

La derrota, en cambio, dañó las opciones del Liverpool de clasificar a la Liga de Campeones y la mermada plantilla de Arne Slot afronta otra dura prueba a mitad de semana, en su visita al Sunderland

-- Partidos y clasificación antes de la 26ª jornada del campeonato de fútbol inglés:

- Martes:

(19h30 GMT) Tottenham

Newcastle

Chelsea

Leeds

Everton

AFC Bournemouth

(20h15 GMT) West Ham

Manchester United

- Miércoles:

(19h30 GMT) Nottingham

Wolverhampton

Aston Villa

Brighton

Crystal Palace

Burnley

Manchester City

Fulham

(20h15 GMT) Sunderland

Liverpool

- Jueves:

(20h00 GMT) Brentford

Arsenal

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17

6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0

9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3

12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1

13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3

14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1

15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32