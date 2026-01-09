Manchester City abre el baile de fichajes con el delantero ghanés Antoine Semenyo

Manchester City golpeó el primero en el mercado de fichajes recientemente inaugurado al anunciar este viernes el fichaje del delantero ghanés Antoine Semenyo por 75 millones de euros (unos US$87 millones).

El técnico Pep Guardiola cuenta con un arma más para la ofensiva de los Citizens, en su objetivo de recuperar el trono de la Premier League y optar de nuevo al título en la Liga de Campeones.

Semenyo, que cumplió 26 años el miércoles, era una de las revelaciones del campeonato inglés esta temporada tras anotar 10 goles con el Bournemouth, club al que llegó en enero de 2023 y con el que tenía un contrato con una cláusula de salida que expiraba el sábado.

- Golpe de autoridad -

Esta circunstancia y su buen rendimiento habían provocado que varios de los grandes de Inglaterra hubiesen puesto sus ojos en el futbolista nacido en Londres, entre ellos Liverpool, Manchester United y Tottenham, por lo que el City asesta también un golpe de autoridad a sus rivales.

"Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City", afirmó Semenyo, que destaca por su velocidad y su derborde por la banda, especialmente por la izquierda.

Semenyo debutó como profesional en 2018 en el Bath City, en la sexta división del fútbol inglés, donde llegó cedido por el Bristol City, su club formador.

"He seguido al City durante la última década bajo el mando de Pep Guardiola. Han sido el equipo dominante en la Premier League, además de lograr cosas increíbles en la Champions League, la FA Cup y en la Copa de la Liga", añadió el futbolista, que apenas cuenta con algo más de un centenar de partidos en la élite, en el comunicado difundido por la entidad mancuniana.

- Vivo en cuatro frentes -

"Mi mejor fútbol está por llegar, de eso estoy seguro. El City está en una posición excelente: todavía compite en cuatro torneos. Realmente siento que puedo ayudar a que el equipo tenga una segunda mitad de temporada sólida. El Etihad es mi nuevo hogar. Ya tengo ganas de jugar ante la afición y espero demostrar a todos de lo que soy capaz", lanzó.

Su último servicio al Bournemouth llegó el pasado miércoles tras marcar el gol de la victoria contra el Tottenham (3-2).

Guardiola espera que Semenyo sea el refuerzo necesario para optar a títulos esta temporada: el City es segundo en la Premier League a seis puntos del líder Arsenal y salvo sorpresa mayúscula se clasificará para los cruces en la Liga de Campeones.

Además sigue vivo en la FA Cup (el sábado disputa su partido de tercera ronda contra el Exeter, de la 3ª categoría) y en la Copa de la Liga (el próximo martes jugará contra el Newcastle el partido de ida de una de las semifinales de ese torneo).

El de Semenyo, que ha firmado con los Citizens hasta junio de 2031, es el primer gran movimiento de la ventana invernal de fichajes en el fútbol europeo, que echará el cierre el próximo 2 de febrero.