Manchester City arrebata el segundo puesto al Bournemouth gracias a Haaland

El Manchester City se colocó provisionalmente segundo en la clasificación de la Premier League tras una victoria 3-1 sobre el equipo que ocupaba esa posición, el Bournemouth, este domingo en la 10ª jornada del campeonato inglés.

El noruego Erling Haaland fue la figura del partido, con un doblete (minutos 17 y 33), en ambos casos con aceleraciones fulgurantes y dos brillantes asistencias del francés Rayan Cherki.

Entre medias el Bournemouth había igualado momentáneamente por medio del estadounidense Tyler Adams (33), mientras que Nico O'Reilly puso el tercero y definitivo en el 60.

Esta victoria permite al Manchester City recuperarse anímicamente de la decepción que supuso su caída 1-0 del pasado fin de semana en el terreno del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde el mes de agosto.

Los Citizens logran mantenerse a seis puntos del líder Arsenal, que el sábado habían vencido 1-2 en el campo del Burnley y que siguen siendo los grandes dominadores de este inicio de temporada en Inglaterra.

El equipo de Pep Guardiola sigue además un punto por delante del Liverpool (3º), que el sábado había vencido 2-0 al Aston Villa para romper una mala racha de cuatro derrotas ligueras seguidas.

El Bournemouth, una de las revelaciones de la temporada, cae del segundo al cuarto puesto, ahora un punto por detrás de su rival de este domingo y a siete unidades del liderato.

El City no tiene asegurado acabar segundo esta jornada ya que el lunes se disputará el último partido y allí jugará el Sunderland (7º), que tiene dos puntos menos que los Sky Blues y que se convertirá en el nuevo segundo clasificado si gana en casa al Everton (15º).

Recaída del Newcastle

En el otro partido del domingo en la Premier League, el Newcastle sufrió una recaída de sus males al perder 3-1 en el campo del West Ham.

Las Urracas, que llevaban tres victorias consecutivas, caen al decimotercer lugar de la clasificación, muy lejos de su objetivo de principios de curso.

Jacob Murphy adelantó al Newcastle en el minuto 4, pero los Hammers consiguieron remontar antes del descanso, con un tanto del brasileño Lucas Paquetá (35) y un gol en contra de Sven Botman (45+5).

El West Ham, que estaba en zona de descenso desde hace semanas, selló su triunfo definitivamente con un gol del checo Tomas Soucek en el 90+7.

Es la primera victoria en casa desde febrero para el West Ham, que sigue en la zona roja de la tabla (18º), a tres puntos del primer equipo en puestos de salvación (Burnley, 17º).

Es además el primer triunfo de los londinenses con el portugués Nuno Espírito Santo, nombrado en septiembre, como entrenador.

El técnico luso asumió su nueva responsabilidad apenas dos semanas después de su despido del Nottingham Forest, en el que había comenzado la actual temporada.

