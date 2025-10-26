Manchester City cae por primera vez desde agosto, Arsenal es más líder

El Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la 9ª jornada de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

Pero la racha terminó este domingo, con un remate del internacional polaco Matty Cash en un saque de esquina lanzado por el argentino Emiliano Buendía, en el minuto 19.

El noruego Erling Haaland creyó igualar justo antes del tiempo adicional (minuto 90) pero su remate en el segundo palo estaba en fuera de juego.

En la clasificación, el Manchester City cae del segundo al cuarto lugar, quedándose con 16 puntos, a seis del Arsenal, que suma 22 unidades.

Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Los sorprendentes Bournemouth (2º, 18 puntos) y Sunderland (3º, 17) siguen el ritmo del Arsenal, esta vez al ganar respectivamente al Nottingham Forest (2-0) este domingo y en el campo del Chelsea (1-2) el sábado.

El Aston Villa sube al séptimo lugar con su victoria ante el City, ahora con 15 puntos, a solo uno de la zona Champions.

Con esa misma puntuación está el Liverpool, vigente campeón pero que está en caída libre en la Premier League, después de caer 3-2 el sábado en Brentford, en la que fue su cuarta derrota consecutiva en el torneo inglés.

jta/fbx/dr/dam