Manchester City con Haaland y sin Walker; Inter con Lautaro y Dzeko en punta

Manchester City e Inter de Milán pondrán en cancha este sábado en la final de la Liga de Campeones a casi todas sus mejores armas, con el noruego Erling Haaland como punta de lanza del equipo inglés, mientras que el argentino Lautaro Martínez liderará el ataque de los italianos.

El City jugará sin su lateral derecho Kyle Walker, que acabó con problemas en la espalda hace una semana en la final de la FA Cup ganada al United. Nathan Aké ocupará su lugar en esa banda.

Por su parte, Haaland, la gran sensación de la temporada en su primera campaña en el City anotando un total de 52 goles, doce de ellos en Champions, liderará como era de esperar las esperanzas en ataque del equipo inglés.

Lautaro Martínez será el único jugador argentino en los onces iniciales, ya que Julián Álvarez, suplente de Haaland en el City, estará en el banquillo, igual que Joaquín Correa en el Inter.

En el Inter, el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan que acabó con problemas en los isquiotibiales en el partido de vuelta de semifinales de Champions contra el AC Milan y no ha jugado desde entonces, no ha sido incluido en el once inicial, ocupando su puesto el croata Marcelo Brozovic, que será el capitán del equipo.

Pep Guardiola con su 2-3-4-1 y Simone Inazghi, con su clásico 3-5-2 se mantienen fieles a sus esquemas.

Estas son las alineaciones de los dos equipos:

Manchester City: Ederson - Akanji, Stones, Dias, Aké - Rodrigo, Gundogan (Capitán), De Bruyne, Bernardo, Grealish - Haaland

DT: Pep Guardiola (ESP)

Inter de Milán: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Brozovic (Capitán), Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko

DT: Simone Inzaghi (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

AFP