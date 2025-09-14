Manchester City derrota al Manchester United (3-0) en debut de Donnarumma
Manchester City fue muy superior a sus vecinos del Manchester United (3-0) este domingo en la Premie
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Manchester City fue muy superior a sus vecinos del Manchester United (3-0) este domingo en la Premier League, en el debut de Gianluigi Donnarumma bajo el arco 'Citizen'.
Ante su público, el equipo de Pep Guardiola se impuso merced a un gol de Phil Foden (18) y a un doblete de Erling Haaland (53, 68). El delantero noruego suma cinco goles en cuatro partidos de liga.
Los Citizens, que habían perdido dos partidos antes del parón internacional, remontan a la octava posición antes de enfrentarse al Nápoles en Liga de Campeones y de visitar al Arsenal en Premier League.
Por contra, el Manchester United y su entrenador Ruben Amorim quedan anclados en la zona media-baja de la tabla.
bur-jta/bdx/iga
Otras noticias de Premier League
Más leídas
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
- 3
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”
- 4
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS