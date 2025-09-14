Manchester City derrota al Manchester United (3-0) en debut de Donnarumma

Manchester City fue muy superior a sus vecinos del Manchester United (3-0) este domingo en la Premier League, en el debut de Gianluigi Donnarumma bajo el arco 'Citizen'.

Ante su público, el equipo de Pep Guardiola se impuso merced a un gol de Phil Foden (18) y a un doblete de Erling Haaland (53, 68). El delantero noruego suma cinco goles en cuatro partidos de liga.

Los Citizens, que habían perdido dos partidos antes del parón internacional, remontan a la octava posición antes de enfrentarse al Nápoles en Liga de Campeones y de visitar al Arsenal en Premier League.

Por contra, el Manchester United y su entrenador Ruben Amorim quedan anclados en la zona media-baja de la tabla.

bur-jta/bdx/iga